台股2族群衝出成交大爆量！阮慕驊驚「狠甩台積電2倍」：你就知道多誇張

台股今（13）日走勢平盤震盪，盤中一度微幅翻紅，不過終場仍下跌43.53點、跌幅0.15%，收在27903.56點，不過值得注意的是，成交量高達6708.49億，創今年來單日第2大量。對此，財經專家阮慕驊指出，為何今日大盤大爆量，就是因為有「兩大族群」股價大震。

台股今日成交值放大，僅次於10月14日的7085億元，權值股台積電下跌15元、1.02%，收1460元；鴻海小漲1元、0.4%，收252元；台達電下跌9元、0.93%，收958元；聯發科收在平盤1245元。

而阮慕驊在臉書發文表示，今天大盤大爆量，日成交值超6600億元，為什麼？「因為兩大族群股價大震，記憶體、玻纖布。」

阮慕驊指出，其中，南亞科成交量爆600億元、富喬321億元、力積電223億元、旺宏100億元；相對於台積電的成交值307億元、鴻海224億元，「你就知道多誇張了」。

不過記憶體族群雖然爆量，波動卻相當明顯，尤其南亞科盤中一度逼近漲停，卻突然走弱翻黑，今日高低點差距高達14%，最終僅小漲0.5元、0.31%，收在163.5元；玻纖布廠富喬漲1元、1.10%，收92.3元；力積電開高走低，跌0.85元、2.33%，收35.65元；旺宏跌1.75元、4.31%，收38.9元。

