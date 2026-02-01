台股2月上漲機率66％！「15檔法人力挺股」年前搶紅包

台股元月嗨漲，為2026年開出好彩頭。隨著時序進入2月天，市場專家指出，由於元月基期拉高，封關前台股震盪幅度可能加劇，但也因此拉回時可把握進場時機，包括華南金、陽明、大亞、萬潤等15檔2月漲率逾70％、今年來漲幅落後大盤、法人積極買超股，有望延續台股多頭，助力投資人提前搶下大紅包。

華南金、陽明、大亞等今年漲幅落後大盤，獲法人積極買超，逢回可敲進。（圖/資料照）

AI需求全力催油門、台積電報喜、台美對等關稅15％定案，多重利多助攻台股元月行情剽悍，加權指數接連飛越29K～32K四道關卡，單月大漲3,100點、漲幅10.7％，創下2004以來最旺元月行情，點燃市場對2026年多頭行情的信心。

廣告 廣告

也因元月表現佳，即將迎來2月行情頗受期待。華南投顧董事長呂仁傑說，相較於元月的激情大漲，預期台股2月維持在31,000～32,000點間高檔震盪機率相對高，加上年後台灣立法院第5會期將開議，相關法案變數仍多，投資人農曆年前可先行減碼部分漲多股，並留意今年來漲勢相對落後的低基期股，短線有機會成為市場資金避風港。

以近十年來元月漲率超過7成的「2月贏面大」個股為母體，篩選今年來漲幅仍落後大盤、三大法人今年來持續積極布局股，不僅想像空間大，且股價尚未漲多又有法人力挺，高機率抵禦高基期的劇烈震盪，共有華南金、陽明、大亞、慧洋-KY、永光、明泰、萬潤等15檔入列，可望成為台股封關前夕市場買盤焦點，扮演投資人年前搶紅包熱點。

據統計，台股近15年2月共計10次上漲，上漲機率66.67％，上漲年份平均漲幅更達1.67％，2月行情不看淡。法人分析，以權王為首的台積電供應鏈、以股王為首的通用伺服器概念股、軍工國防、重電、低基期的原物料族群等「五大題材」，是抱股過年好選擇。

台積電供應鏈中耗材、特化、廠務工程均有機會表現，永光為台積電供應鏈中的關鍵特用化學品供應商，過去十年來2月漲率高達7成、平均漲幅3.79％，今年來獲法人大買1.03萬張。在AI需求催化下，CoWoS擴產熱潮也延續，萬潤半導體封測設備占營收比重已達8～9成，訂單看到2026年上半年，全年營運可期。

國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，台股元月累計漲幅過大，導致加權指數近兩個交易日出現震盪，但整體而言，多頭趨勢並未改變，現階段決定台股多頭趨勢是否終結的關鍵，仍在美股，美股科技族群能否維持強勢，是台股動能是否維繫的重點，投資人可持續關注美股重量級科技股、半導體股表現。（工商時報鄭郁平報導）

※本文授權自工商時報，原文見此。

【延伸閱讀】

台股高檔震盪別慌！外資投信搶買16檔 封關前「抱股清單」出爐

習近平：金融絕不能脫實向虛 政策收放不能太急

華許入主Fed 估採縮表＋降息政策

延伸閱讀

黃金史詩級暴跌因華許要接Fed理事主席？ 蔡正元曝：美國已是「昨日黃花」了

方順吉疑被仙人跳討16萬紅包 火速報案發不自殺聲明

打臉了！黃瓊慧嫌青年新外牆太醜 詹江村酸：議會最霉比專家懂美學