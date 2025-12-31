台股2萬8963點封關創新高 全年漲5928點

2025年最後一天，台股迎來封關日大秀、大盤開高走高、收盤2萬8963點，上漲256點，收盤指數與封關指數雙雙新高。

回顧全年，台股加權指數從年初，23000點上下徘徊，緊接著4月歷經美國對等關稅衝擊，單日崩跌2065點、3天大跌3906點，創下4月9日收盤最低點17391點，隨後在半導體強勁出口帶動下，一路拉回站上年末最高點，全年大漲5928點。

股市分析師陳建誠指出，「可以講說今年的台股是非常旺的，雖然經過4月的這個關稅，但是台灣還是挺過來，代表我們的科技實力，是全世界都可以看得到。」

台積電31日也創天價，收盤1550元、上漲30元，市值攀高40.19兆元。台積公司也在官網報喜，公布2奈米製程技術，已經如期在2025年第4季開始量產，業界進一步預估，最快在明年第3季開始可貢獻營收。

大盤衝高，股民是否有感？根據全體上市公司總市值，2025年達新台幣94兆3589億元，增加約20.46兆元，以11月底台股投資人開戶數1371萬人換算，股民平均入袋149萬元。

股民說：「我不相信耶，除非是買那種台積電比較特別的股啦」、「大家平均起來應該是有差不多這個數字吧，就是有的人投的比較多，有的人就賺得比較少，就是這樣。」

中央大學台經中心執行長吳大任指出，「在這麼高的關稅之下，我們的傳統產業它們的出口的狀況，其實現在看起來都是相當的低迷，石化，還有工具機、機械設備、金屬五金這些都是（要注意）。」

但學者也提醒，雖然半導體出口暢旺，仍不可忽視傳統產業衰弱影響，廠商即使拿到訂單，也因為關稅匯率因素夾擊不敢生產，恐怕走向部分產業向上、其他產業卻下滑，K型經濟狀況可能延續到明年。