台股20多天飆10% 他問「3萬放空還有救」？ 網笑：撐得住就行





2026年不到一個月，台股屢屢強勢上漲，吸引許多投資人關注，對於在此情況下，何種投資策略最恰當，也常被討論。有網友問「台股還會回到3萬嗎？」，引發眾人熱議。

該名網友在論壇PTT上「台股還會回到3萬嗎？」為題發起討論，指出2026年才過20多天，台股的大盤就已漲近10%，對比以往過去三年平均也就一年20多%，漲幅相當驚人。也提出假設，若接下來仍延續「每月10%」的漲勢，今年的上漲幅度甚至可能翻倍，也想知道在目前的情勢下，該採取何種投資策略，問「3萬點放空的真的沒救了嗎？」

▼近期台股漲幅相當驚人，23日更一度衝破32000大關。（示意圖／東森新聞資料照）



此話題吸引許多網友留言討論，是否該在3萬點放空，多數人則持反面看法，認為近期漲勢與市場資金熱度、AI題材及權值股表現有關，認為此波漲幅應還會持續一段時間：「沒有外部因素，ai 應該繼續噴」、「不會，現在這個盤只有一個字，噴！」、「底是35000，放空在三萬，至少要三年才下的來」、「不敢買？那就是續噴」，不少人也提到台股主要是由台積電帶動盤勢，「3萬大概有2萬都在台積電」、「你管一下台積電啊，他一直漲」、並認為市場氣氛樂觀，指出和其他韓國等國家股市漲幅相較，台股漲幅還不算多，算是「補漲」，因此甚至有人大膽預測：「年前35000 不要不信」、「等36000」、「4萬見」。不過，也有網友提醒「外部利空」的影響，例如關稅、政治風險等，認為這才是股市是否會回落關鍵，還有網友以「川投顧」戲稱市場漲跌受政治人物言論牽動。

▼多數網友對於台股未來的走向抱持樂觀態度，認為雖然未來漲幅可能趨緩，但短期內要回到3萬機率並不高。（示意圖／取自Pexels）

整體來說，多數人都認為，雖然未來不可能每個月都同樣有10%漲幅，但短期內要回到3萬機率並不高：「未來一定會，但不知道什麼時候」、「有機會但不是現在」、「終究會、但你未必等得到」、「每年都會回檔，但回3萬前先到33000的機率更高，你撐得住就行」。

（封面圖／東森新聞）

