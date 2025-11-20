台股20日報復性反彈走勢 輝達概念股勁揚 緯創開盤急拉半根漲停

文 ‧ 張興華

▲ 取自緯創官網

受美股19日收盤全面收漲激勵，台股201日開盤多頭氣勢如虹，呈現報復性反彈走勢，開盤不久即收復5日均線位置，開盤後35分整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為玻璃、塑膠及電子通路，而輝達前一日收漲，概念族群股全面走揚，而AI伺服ODM廠緯創(3231)買盤再度湧進，開盤急拉半根漲停來到145元、上漲8元，隨後股價多在上6元上下區間來回整理，成為該族群股中量價表現突出的個股。

美股市場因看好輝達Q3財報表現，且在輝達、谷歌及金融股連手上漲帶動，四大指數19日全面收漲，台股經過連續2日下跌後，20日開盤即呈現報復性反彈走勢，開盤指數上漲632.79點開出，且指數在多頭助攻下指數向上攀升，於44分指數上漲超過827點。櫃買市場指數開盤也以上漲1.01點開出，隨後指數也是拉抬走高，於45分指數上漲超過5.7點。

20日整體盤面所有類股齊漲，且在四大權指數點火助攻，讓指數維持在高檔區間整理，由於輝達19日美股盤後公布Q3財報表現，超乎市場預期，反映市場對輝達AI晶片需求熱度持續增溫， 並沒有衰退跡象，輝達股價收盤上漲2.84%，盤後交易熱絡，持續拉抬股價走升。

理周投研部指出，台股輝達概念族群股受到輝達財報亮眼帶動，族群個股幾乎全面走揚，而緯創開盤後買盤持續，成為交易量僅次於鴻海的個股，於50分後成交量已爆出2.58萬餘張，且股價在量能驅動下，開盤後急拉至145元高點、上漲8元，隨後且保持在上6元上下區間整理。

雖然緯創近日價下跌係受外資下修年EPS至8.45元，且下調目標價至165元原因所致。不過緯創AI伺服器因市場需求強勁，且出貨量逐月成長，基本面仍維持在成長軌道上，公司亦表示今年全年伺服器部份業績將有二位數百分比的成長。截至19日收盤，市場三大法人與主力均站在賣方，其中三大法人合計賣超共計4777張，主力當日賣超4829張。

理周投研部表示，以緯創20日盤中股價142.5元計算，除了月線外，其餘均線均以站上，且自5日線至月線乖離率維持在2.35%至-0.1%之間，顯示目前股價仍處於低檔，後續在業績與量能配合下，股價有機會進一步挑戰於11日盤中拉上148元的高點，短線操作可於股價拉回時，尋找適當買點進場。

