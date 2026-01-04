台股2025大漲25.7%連3紅 96檔基金跑贏大盤、AI續撐行情

【記者呂承哲／台北報導】台股2025年再創歷史新高，全年上漲25.7%亮麗封關，年線連續第三年收紅，展現強勁多頭氣勢。統計2025年台灣股票基金整體表現，多達96檔基金績效勝過台股大盤含息報酬，顯示主動式操作在此波行情中發揮明顯優勢。

展望2026年，「鉅亨買基金」認為，AI已從單一技術突破，正式進入驅動產業升級與經濟成長的新階段，相關應用需求持續擴張，台灣身處關鍵供應鏈位置，仍將是全球資金關注焦點，台股後市行情依然看俏。

根據理柏台灣資料統計，台灣股票基金共129檔，其中96檔2025年績效優於大盤29.6%的含息報酬率，甚至有47檔基金年度報酬超過50%，主動式基金整體表現相當突出。鉅亨買基金總經理張榮仁表示，台灣市場屬於資訊落差大、波動度高的淺碟型市場，投資價值往往藏在尚未被市場完全反映的產業與企業中。具備研究深度與產業洞察力的主動式基金團隊，能在震盪中辨識趨勢、精準選股，持續創造超額報酬。

張榮仁指出，近兩年AI快速滲透雲端運算、高效能運算與終端應用，已成為帶動跨產業整合與供應鏈重塑的核心引擎。台灣擁有完整半導體、電子製造與系統整合實力，在全球AI發展中扮演關鍵角色。隨著AI應用持續落地，不僅提升企業生產力與自動化程度，也擴大產品創新與獲利空間，即便美國科技大廠積極投入AI競賽，對台灣供應鏈的依賴反而持續加深。

從總體經濟面觀察，台灣2025年第三季經濟成長率達8.2%，明顯高於中國同期的5.2%，成長動能主要來自機械設備投資與高科技出口。儘管內需表現相對溫和，但資本支出與外貿動能強勁，凸顯台灣在全球製造投資與供應鏈中的競爭優勢。張榮仁提醒，指數位處高檔之際，投資人更應避免情緒性追價，透過定期定額、紀律投資與專業管理機制，才能在AI長線趨勢下，穩健累積部位、掌握成長機會。

