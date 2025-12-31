台股2025封關日收28963.6點刷新高 全年上漲5928點破紀錄！

台股封關日指數繼續創新高，開盤以28723.49點開出，盤中一度衝到29009.81點，再度改寫歷史新高。終場上漲256.47點，以28963.6點作收，漲幅0.89％，成交達5361.07億，創下收盤指數與史上最高封關指數紀錄。而與去年封關23035點相比，全年上漲5928點，漲幅26%，也創歷年最大年度漲點及漲幅。

部分權值股表現，護國神山台積電（2330）飆漲30元，收在1550元，漲幅1.97％，再刷新天價；鴻海（2317）上漲2.5元，收在230.5元，上漲1.1％；聯發科（2454）上漲10元，收1430元，上漲0.7％；台達電（2308）漲2元，收963元，漲幅0.21％。

