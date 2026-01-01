台股2025封關逼近2萬9 創下史上新高點

台北市 / 綜合報導

台股昨（31）日封關，加權指數開盤便不斷走高，一度衝破2萬9千點關卡，最後以2萬8963.6點作收，而護國神山台積電，股價也持續走高，盤中達1550元，再創新天價，市值突破新台幣40兆元。受惠於AI需求爆發、與2奈米製程量產利多，台積電股價屢創新高，也成為今年台股上漲的最主要動力，專家分析，台股在台積電推升之下，明年有機會衝到3萬點、甚至更高。

台股迎來2025年封關日，加權指數早盤強勢表態，盤中一度衝上29000點大關，最後以28963.60點作收，全年台股全年飆漲5928點，台股上漲的背後推手台積電，股價從去年底，大約1075元開始漲，到今年封關衝上1550元，全年大漲475元。

廣告 廣告

財經專家阮慕驊：「財經專家阮慕驊，2026年台積電，勢必是台股最重要的一檔股票，這是無庸置疑的，台積電2024年，全年漲幅達到80%，2025年今年漲幅是40%，尤其是(明年)1月中，台積電即將要舉行法說會，勢必繳出非常好的年報，我個人預期，台積電會繳出非常好的成績單，台股勢必在台積電的股價，可能的推升之下，還是會再往3萬點，或是更高的位階攻關。」

而台積電的先進製程，已經在國內外開出產能，台積電目前低調的在官網上，公布二奈米製程，於高雄廠跟新竹廠生產，外傳最快應該2026年第三季，就可以貢獻營收，將成為最旺的一代製程。

雲報政經產業研究院副社長柴煥欣：「(台積電)主要的成長動能，如果說是從供給面來說，台積電產能還在持續擴充當中，包含5奈米製程3奈米，以及2奈米製程的加入，會有利於台積電的營收，還是可以持續成長，在先進封裝的部分，產能也在持續擴充，因此在整個晶圓代工，先進封裝的部分，都將是台積電一個營收，以及獲利的成長動能。」

另外台積電在美國，亞利桑那州工廠的，3奈米製程的量產，最快可能在2027年開始，比預期提前一年，除了客戶需求大，重點更是防止三星，跟英特爾對手搶佔先機，而一個人的武林台積電，也擠進全球最賺錢公司的排行榜。

知名網路財經媒體「視覺資本家」，日前公布2025年，全球最賺錢公司排名，Google的母公司Alphabet拿下第1，台積電排名第10，展望2026，人工智慧市場需求依舊龐大，護國神山台積電在晶圓產能，極有可能依然一馬當先。

原始連結







更多華視新聞報導

台積電龍年遭外資賣超771億 股價仍逆勢飆漲75%

台股首次以「萬八」封關！ 每位股民平均賺86萬

台積電登1530元新天價 台股收盤28810點續創新高

