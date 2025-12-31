台股2025封關驚奇！ 台積電市值衝破40.2兆元

台積電股價31日開盤48分鐘一舉衝上1550元，市值衝破40兆元大關。

今（31）日是台股2025年封關日，上演大驚奇。晶圓代工龍頭台積電（2330）在2奈米製程邁入量產關鍵里程碑加持下，開盤48分鐘一舉衝上1550元，市值正式突破40兆元大關，來到40.2兆元。

受到台積電持續衝高加持，台股盤中大漲近300點，衝達29006點，越過2萬9千點大關。

台積電單一檔股票市值突破40兆元，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元。

台積電去年底以1075元封關，對照今天的1550元，大漲44%，若股東從年初抱到年底，等於1張股票帳面上價值多出47.5萬元。

廣告 廣告

台股封關日觀察各類股表現，記憶體、封測、PCB、面板、LED、AI等熱門題材持續上飆，不過傳產、金融則相對走弱，造紙、油電燃氣、玻陶等跌幅居前。

第一金投顧表示，持續看好外資歸隊後的元月行情，近期類股輪動快速，漲多個股追高注意風險控管。長線上，回歸產業面及基本面，中長線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中長線多頭看法，隨著AI應用持續成長，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。

統一證券指出，即使受到中國大陸軍演影響回檔，但仍守穩5日線之上，目前技術面維持強勢，元月行情除了台積電傳出2026年先進製程漲價、2奈米量產，加上CES展科技等題材，有利延續多方行情，惟融資餘額逾3400億元，創金融海嘯後以來新高，預估指數高檔震盪盤堅。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。