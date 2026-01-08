台股2025年寫6項歷史新高 拚擠進全球市值第6大股市

（中央社記者曾仁凱台北7日電）2025年台股風光封關，根據台灣證券交易所統計，2025年包括集中市場封關指數、日成交均值、上市公司總市值、全體上市公司總營收、上市公司IPO籌資金額及證交稅金額，寫下6項歷史新高紀錄。

證交所董事長林修銘表示，未來要繼續前進，下一步將挑戰加拿大，力拚擠進全球市值第6大股市。

證交所今天舉行歲末新春記者會，林修銘致辭表示，過去一年，全球經濟局勢充滿挑戰，地緣政治風險升溫、貿易保護主義抬頭，使國際金融市場波動加劇；然而在這樣高度不確定的環境中，台灣資本市場再次證明自身的韌性，也展現立足亞洲、連結全球的實力。

根據證交所統計，2025年台股寫下多項紀錄，包括集中市場指數封關收在28963.6點，日成交均值新台幣4160億元，皆創下歷史新高。

2025年申請上市公司家數45家，為2008年以來新高；IPO籌資金額850億元，創歷史新高。

2025年前11月全體上市公司總營收42.89兆元，創歷史新高；2025年前11月證交所2616億元，全年數字仍在最後結算中，預料也將創下歷史新高。

而2025年底，上市公司總市值達94.36兆元，也同樣創下歷史新高，台股總市值升至全球第8大。

台股加權指數本週站上3萬點大關，根據證交所統計，1月6日台股收盤最新總市值達99.6兆元，直逼百兆元，排名往前再進1名，已超越法國，成為全球市值第7大股市。林修銘表示，證交所追求持續成長，下一步將挑戰第6名的加拿大，目前台股與加拿大股市規模差距約新台幣15兆元。（編輯：張良知）1150108