台股2025年漲幅全球居第六！每位股民平均賺149萬、飆股德宏南亞科翻6倍
台股2025年亮麗封關，加權指數一度漲逾300點、達29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，帶動總市值攀升至94.36兆元．台股今年漲幅25.74%，上漲5928.50點，以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，前十大飆股德宏暴漲6倍居冠，南亞科也有5倍漲幅登亞軍。
台股今年離三萬點大關一步之遙，但綜觀全球股市，台股漲幅25.74%無法擠進前五大，今年全球股市前五大依序為韓股75.63%，費半43.96%，越南39.48%，恆生28.89%，日經26.18%．以CMoney統計來看，台股今年漲點5928.50點，漲幅25.74%，但中小型 OTC指數漲幅僅7%．顯見中小型股今年跑輸大盤。
如聚焦今年前十大飆股，依序則為德宏，南亞科，尖點，華邦電，金居，凱崴，沛爾生醫-創，華東，國經化，勤誠。
統一投信台股團隊表示，觀察AI訂單趨勢，雖然歷史經驗第一季為產業傳統淡季，但受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈2026年首季將呈淡季不淡。2026年1月初將登場的台積電法說會預期將釋出正向展望，包括第四季財報毛利率有機會優於市場預期，以及資本支出可能進一步上修。隨著產業趨勢樂觀，加上年初資金回流重新布局，農曆年前的台股行情仍可期。
更多太報報導
你買到了嗎? 12月、2025年度海外股票ETF報酬出爐、年度報酬飆九成
台股揮別2025年! 投顧：2026年政治、政策和科技主導金融三重奏
新台幣泰銖現一比一！ 謝金河：泰國經濟掙扎所有壓力集一身
其他人也在看
「股價從170元跌到30元！」築間董事長林楷傑認「公司慘虧彎路走多」：未來不再自創品牌
「我的彎路已經走太多了！公司股價從170元跌到31元，現在真的想通了，未來只做對的事情，只跟對的人一起合作！」以火鍋起家的築間餐飲集團（7723）今年4月成功上櫃掛牌，積極跨足燒肉、鐵板燒、酸菜魚等餐飲品牌、快速展店，但營運表現未如預期，前三季每股虧損約1.81元、續創歷年低點，股價也一路走弱。董事長林楷傑今（30）日受訪時坦言，未來將不再自創品牌，經營策略回歸單純，只聚焦2件事。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 87
台股封關！今年飆股誰第一？PCB供應鏈嗨漲全年 這檔「玻纖布供應商」大漲698.36%奪冠
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導台股31日迎來封關日，盤面氣勢依舊強勁，權值股台積電（2330）盤中一度衝上1,550元，續創歷史新高，帶動大盤衝上2萬9刷新紀...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 7
【2025封關秀】昔日755元生技股王也落難！浩鼎慘登2025上櫃最虧股…股價腰斬收官
台股今（31）日迎來 2025 年最後一個交易日，儘管加權指數全年表現亮眼，但上櫃市場卻有不少個股股價慘遭腰斬。《Yahoo奇摩股市》盤點 2025 年上櫃跌幅前 20 大個股，多檔跌幅超過 5成。其中，昔日生技股王浩鼎（4174）因巨額虧損與新藥解盲失利重挫市場信心，今年來股價腰斬，名列跌幅前段班。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 4
建商促銷「買房免頭期款、全額貸款」？金融教授揭：小夫妻月薪6萬硬買1200萬房下場
建商為了促銷房子，會打出「免頭期款」、「全額貸款」，看似不用準備任何錢就可以買屋，千萬別相信，過了寬限期，未來房貸的本息有多重可想而知。如果買房前都沒法存錢，買下去一下子要支出這麼多，恐怕生活無法喘息。Yahoo奇摩房地產 ・ 8 小時前 ・ 6
長抱5年資產翻身！投媒點名台積電等4檔神股
每天忙著在股市進出，卻得不到想要的回報嗎？其實，有時候只要長握一檔股票，不用隨著短期波動進出，就能累積足夠財富，投資媒體《Motley Fool》就點名未來五年只要長抱台積電等4檔股票，就有機會讓你的資產翻身。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 3
星宇年終縮水剩1個月內部爆炸鍋 長榮豪發6.5個月、非主管調薪2500元
疫後航空市場回溫，各家航空公司年終與調薪狀況備受關注。星宇航空去年（2024）年終為2個月、調薪約3.5%至5%，今年因營運環境變動、客運表現與去年不同，年終改為1個月、整體調薪約3%；長榮航空方面，去年年終約7個月、加薪約4%，今年則傳出年終6.5個月、非主管調薪2500元。兩家業者均表示，相關發放係依營運成果與未來布局通盤評估。華航則需等獲利結算完成，經董事會決議後定案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 41
他45歲提早退休、20年後真心勸：一定要有自住房「避免退休金花光要做到3件事」
多數人在剛離開職場時會準備一筆退休金，確保起碼幾年內生活無虞。但隨著退休生活不斷展開，坐吃山空的日子令人焦慮，尤其當碰到如意外、疾病、子女需求等緊急狀況，必須動用計畫外的資金時更是如此，該如何應付才能讓退休生活不致因缺錢而陷入困頓無繼？Yahoo奇摩房地產 ・ 1 天前 ・ 30
台股最貴！股王信驊攀7,715元續寫新天價 今年來大漲5,440元最驚人
股王、全球最大遠端伺服器管理晶片製造商信驊（5274）不甩大盤低迷氣氛，今（30）日盤中股價一路驚驚漲，截至上午9時40分，暫報7,715元再寫歷史新天價，大漲8.6%、615元。股王自今年4月股災低點以來，已飆漲5,440元，漲幅逾2倍之多。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 7
銅價暴衝破天花板！「線纜族群這8檔」台股全面噴發 大亞明年起調升報價、動能維持全力衝刺
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球原物料市場在年終掀起罕見狂潮，其中又以銅價最為吸睛。法人指出，倫敦金屬交易所（LME）銅價於聖誕夜正式站上每噸12,0...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
半導體領軍狂飆！群聯、晶豪科噴漲停 南亞科旗下「封測廠」創歷史新高...入列10檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股封關前最後一個交易日，台股加權指數今（31）日開高震盪，早盤一度翻黑至28,687.9點，截至上午9點20分，暫收28,837.72...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 3
台積電上榜！外媒揭4檔「閉眼長抱」神股：5年後資產大翻身
2025年即將結束，2026年投資機會受關注，投資媒體《Motley Fool》撰文指出，真正決定投資價值，仍是企業長期的獲利能力與競爭優勢，該媒體並點名未來五年值得長期持有的四檔股票，其中包含台積電。中時財經即時 ・ 12 小時前 ・ 1
記憶體報價大漲！華邦電強攻近9%炸量35.5萬張 「這檔」一度寫200元新天價噴210億
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受龍頭股台積電（2330）及多數類股下跌影響，台股今（30）日大盤走疲，截至12點40分，加權指數來到28748.99點，下跌61.9點...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
狠殺14週終於收手！外資捧18.7億補貨0050 買超00919等5檔高息ETF逾7萬張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（29）日收28,810.89點，漲254.87點或0.89%。外資買超95.10億元，觀察其買超ETF，入手最多的是規模高達1.01...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
新台幣連6升 央行調節求穩
台股封關前夕雖隨美股收黑，但終場跌點收斂至百點，新台幣匯率則是延續年底偏升走勢，但央行穩步調節，收盤將新台幣拉回31.4元的「理想價位」，封關前唯穩作收。公股銀行預估，新台幣2026年波動區間預期在29.5元～32元，回到「2字頭」都是長期進場的美元買點。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 2
台股史上第一！台積電市值衝破40兆元大關 年增9間富邦金
台股史上第一強！台積電今（30）日在2025年最後封關日衝1550元大關再改寫新天價，單一檔股票市值也正式突破40兆元大關，寫下台股新里程碑，市值較去年底大增近12.4兆元，等同短短一年內增加相當9家富邦金控（2881）的規模，相當驚人。Yahoo奇摩股市 ・ 7 小時前 ・ 17
【2025ETF風雲榜】打敗0050、006208！國泰00881漲37%稱冠市值型ETF 19檔績效一次看
2025台股市值型ETF績效出爐！國泰台灣科技龍頭ETF（00881）今年表現亮眼，憑藉前十大成分股包含台積電、鴻海、聯發科、台達電、廣達等晶圓代工與AI伺服器供應鏈要角，全年漲幅達37%，一舉超越元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），成為今年台股市值型ETF黑馬。《Yahoo股市》也同步整理19檔相關ETF表現，帶投資人一次掌握整體走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 3
【2025新股抽抽樂】鴻勁抽中一張賺189萬元史上之最 還有8檔報酬率破百
投資人瘋新股！2025年可說是新股抽籤最熱鬧的年份之一，今（31）日台股最後封關，結算所有今年來的新股IPO表現，若總計上初次上市櫃及增資新股抽籤的股票，仍有萊德光電大賺近4倍，8檔至今報酬率都超過100%以上，曾是興櫃股王的鴻勁抽中一張抱到現在，帳上仍大賺189萬元，創下台股史上之最。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 2
台灣自行車王國衰敗？巨大、美利達股價殺回10年前 專家揭2挑戰
近年台灣自行車產業景氣承壓，產業龍頭巨大與美利達股價跌回至約十多年前價位，引發市場對「自行車王國」前景的關注。財經專家、股人阿勳在臉書分析台灣自行車王國衰退的關鍵，主因遭遇「雙重打擊」，恐怕再回不到到疫情那段時間的榮光。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 2
獨家／16兆元大單分食有望？光寶科打入甲骨文AI伺服器供應鏈
AI資料中心需求飛速成長，美國AI基礎建設與雲端服務供應商甲骨文手握超過16兆元的AI資料中心訂單，打入甲骨文的AI供應鏈、就等於拿到爆發性成長的「黃金車票」。而據了解，光寶已經成為甲骨文AI伺服器機櫃電源供應商，加上既有的一線CSP客戶亞馬遜、微軟訂單加持，都讓光寶總經理邱森彬對2026年營運「沒有悲觀的裡由」。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 2
《熱門族群》高空煙火秀！記憶體紅燈連閃 飛天股刷一排
【時報-台北電】2025年最後交易日，台股力拚5線收紅！台積電(2330)盤中奮力拉抬衝上天價1550元，鴻海(2317)、廣達(2382)、聯發科(2454)等權值大軍接力揚升，加以記憶體、面板、PCB等題材股百花齊放，拉升指數大漲逾270點、高見28978點歷史巔峰，距離29K僅不到30點之遙，有望完美封關！ 記憶體近期利多簇擁，屢成台股盤面交投熱點！傳三星、SK海力士獲美許可晶片製造設備可再輸入中國，加以美光二度在台獲得大額補貼，合計近百億元，已超越輝達！諸多利好消息吸引記憶體族群買盤蜂擁，今日包括南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、十銓(4967)等均改寫歷史高。 今日記憶體族群由IC設計的群聯(8299)、晶豪科(3006)揭露11月佳績後強拉漲停扮演多方領頭羊，點火模組廠宜鼎(5289)、凌航(3135)跟進攻頂，十銓(4967)、宇瞻(8271)、威剛(3260)聯袂走強，通路商方土昶(6265)亦鎖紅燈，旺宏(2337)大漲逾半根停板，南亞科(2408)、華邦電(2344)創高後雙雙翻黑。 繼晶豪科(3006)揭時報資訊 ・ 6 小時前 ・ 發起對話