台股2025年漲幅全球居第六！每位股民平均賺149萬、飆股德宏南亞科翻6倍

股市配圖。廖瑞祥攝



台股2025年亮麗封關，加權指數一度漲逾300點、達29,009.81點，再創歷史新高，終場上漲256.47點，收在28,963.6點，帶動總市值攀升至94.36兆元．台股今年漲幅25.74%，上漲5928.50點，以市值成長換算，今年平均每位股民帳面獲利約149.26萬元，前十大飆股德宏暴漲6倍居冠，南亞科也有5倍漲幅登亞軍。

台股今年離三萬點大關一步之遙，但綜觀全球股市，台股漲幅25.74%無法擠進前五大，今年全球股市前五大依序為韓股75.63%，費半43.96%，越南39.48%，恆生28.89%，日經26.18%．以CMoney統計來看，台股今年漲點5928.50點，漲幅25.74%，但中小型 OTC指數漲幅僅7%．顯見中小型股今年跑輸大盤。

廣告 廣告

如聚焦今年前十大飆股，依序則為德宏，南亞科，尖點，華邦電，金居，凱崴，沛爾生醫-創，華東，國經化，勤誠。

統一投信台股團隊表示，觀察AI訂單趨勢，雖然歷史經驗第一季為產業傳統淡季，但受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈2026年首季將呈淡季不淡。2026年1月初將登場的台積電法說會預期將釋出正向展望，包括第四季財報毛利率有機會優於市場預期，以及資本支出可能進一步上修。隨著產業趨勢樂觀，加上年初資金回流重新布局，農曆年前的台股行情仍可期。

更多太報報導

你買到了嗎? 12月、2025年度海外股票ETF報酬出爐、年度報酬飆九成

台股揮別2025年! 投顧：2026年政治、政策和科技主導金融三重奏

新台幣泰銖現一比一！ 謝金河：泰國經濟掙扎所有壓力集一身