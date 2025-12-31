台股2025指數上漲5928.5點 收28963.6點創新高

(記者謝錦慧台北報導)台股今天封關，護國神山台積電創新天價領軍下，加權指數開高走高，終場上漲256.47點，收在28963.6點，創下史上最高封關指數的紀錄，成交值新台幣5361.07億元。台股封關行情多頭在台積電大漲帶動，努力攻頂再創新高點，預計2026年加權指數能夠突破30000點。



台股相較去年封關日收在23035點，2025全年大漲5928點，漲幅達25.7%，創下歷年最大漲點與漲幅。上市公司總市值從73.8兆跳增至約94.36兆。台股今天盤中最高攻至29009.81點，累計12月上漲1337.12點，第4季上漲3143.06點。台積電今天收在1550元，創下新天價，上漲30元，市值攀高至40.19兆元。台積電今年累計上漲475元，漲幅達44.18%，市值增加12.31兆元，貢獻大盤3813點，為推升台股創高的主要動能。



鴻海、聯發科、台達電和廣達等權值同步收漲；此外，記憶體和矽光子族群也都有強勁表現，包括晶豪科、宜鼎、十銓、上詮和光焱等多檔攻上漲停，帶動電子類股指數上漲1.33%。



傳統產業股、觀光產業多數收跌，2026年恐依舊辛苦。



展望2026年台股，人工智慧（AI）基礎建設需求依然強勁，台灣是主要受惠者，企業基本面強勁，。在AI基礎建設需求依然熱絡下，AI族群仍將是未來市場主流。AI應用將更為紅火，並普及於人類生活各式各樣的商業用途，相關設計，半導體、零配件等產業，都將從中分到市場。機器人市場、軍工產業會強過2025年。



台股因為大量存股賺息的局面會更擴大，形成市場資金穩定的活水，國安基金迄今不退場，都會在農曆年前再發酵一波攻堅走勢，估計指數攻破三萬點並部會困難。