台股2025最後一天終於衝破「2萬9」！台積電奮力拉升，多數個股黯然走低

2025年最後一天，台股今（31）日盤中終於攻上眾所期待的29000點大關，最大功臣依舊是以台積電為首的重量級權值股，但多數股票黯然走低，截至記者發稿前，上市下跌家數仍多於上漲家數。

​最新公布的美國聯準會（Fed）12月會議紀錄顯示，內部對於降息明顯分歧，部分官員主張在三度降息後應該維持利率一段時間不變，使得市場對快速寬鬆的期待降溫，但整體語調仍屬於降息節奏調整，美股連續第三日下挫，但跌幅甚微，盤勢呈現高檔震盪整理，市場風險情緒偏向觀望。​



台積電今以平盤1520元開出，盤初一度小跌5元，隨後奮力拉抬過高，直衝1550元再創新天價，貢獻台股加權指數超過200點，聯發科、廣達、鴻海、台達電等大咖合計貢獻近40點，逼近今日大盤漲點。

截至記者發稿前，大盤持續在「2萬9」關口多空激戰，上市上漲家數約400家，下跌家數超過500家。以中小型股為主的櫃買指數刷新波段高點，但漲幅稍有收斂，上漲家數略多於下跌家數。

法人分析，台積電2奈米製程技術如期於2025年第4季開始量產，同時3奈米以下先進製程將於明年1月調漲報價，反映先進製程長期供不應求的結構性優勢，激勵台積電股價持續站穩1500元大關，對於台股形成強力定錨效應。

法人認為，全球最大消費性電子展（CES）即將於1月6日登場，搭配台股元月上漲機率較高，增添台股多方進場信心，目前技術線型架構仍然偏多，估計將延續盤堅墊升格局，但考量2025年封關在即，市場結帳賣壓恐將伺機而出，連帶影響盤勢波動幅度，投資人也應留意風險。

