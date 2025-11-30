台股2025最終章！ 法人：利多加持年底拚新高

台股邁入今年最後一個月。（圖／報系資料照）

2025年進入尾聲，台股也邁入今年最後一個月。據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，AI熱潮延續，加上全球主要經濟體加碼AI與高端製造業，市場期待股市年底再拚新高。

亞洲股市表現方面，根據投顧統計，今年前11月韓國暴衝63.64%，驚人漲幅奪得全亞洲第1、更是全球第4；第2名是越南勁揚33.49%；第3名是香港上漲28.91%；第4名則是日本股市、漲幅為25.97%。前11月台股累計漲幅為19.9%，表現雖然不若往年，但整體基本面佳，仍看好AI長線布局。

台股11月先趴後跳，加權指數單月下挫606點，月線終止連六紅，惟11月最後一周台股發起猛攻，單周狂漲1191點，創下有史以來單周第二大漲點，為年底台股行情打上強心針。多數法人一致看好資金面、基本面、技術面等利多加持下，台股年底前可望突破前高2萬8554點，再創歷史新高紀錄。

法人認為，AI巨頭之間的競爭並不會削弱對台灣供應鏈的需求，反而因硬體算力需求持續擴張，晶片、伺服器、散熱、PCB等環節將長期受益。整體來看，美國AI大廠間的競爭或有輸贏，但台灣承接訂單，只要趨勢向上就能得利。「如果AI的趨勢只是休息，指數區間就不會大。」

