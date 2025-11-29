台股2026先蹲後跳！AI三題材領航 三萬點不是夢
財經中心／余國棟報導
中信投顧舉辦2026年投資展望說明會，會中分析股市趨勢，同時盤點人工智慧（AI）算力 、先進半導體製程 、液冷散熱 、高速傳輸 等關鍵議題；綜觀來年經濟局勢，中信投顧認為全球經濟將迎來「金髮老人軟著陸」，主要央行採「預防性降息」，且「弱勢美元」格局有利新興市場。預期馬年台股將「先蹲後跳」，預估台股高點可望上看三萬點，投資宜穩紮穩打，攻守兼俱才是最佳策略。
AI熱潮仍未停歇。AI基礎設施市場預計在2025至2030年將有40%以上的年複合成長率，且AI算力至2030年仍將處於供不應求的狀態。從NVIDIA的Blackwell Ultra、Rubin到Feynman平台，以及AMD的MI350系列晶片，AI晶片與系統升級持續推進。同時，傳統雲端服務供應商（CSP）與新興的Neocloud業者（如CoreWeave）都在AI上加碼投資，將進一步推動供應鏈中相關公司的發展。
與此同時，AI技術也推動了自動駕駛與人形機器人技術的加速發展。Tesla FSD v14已獲正面回饋，而Figure AI與Tesla Optimus目標在2026年陸續推進，隨產品優化與產量放大，將逐步進入家庭與商用場景。在高速數據傳輸方面，雖然銅線解決方案（如AEC）在800G短距傳輸仍具成本優勢，但市場高度關注光學方案。然而，CPO（Co-Packaged Optics）技術尚未成熟，導入進度相對緩慢。中信投顧預期1.6T世代仍將以可插拔光收發模組為主，需求持續上修。
在硬體技術方面，散熱技術的重要性也不容忽視。隨著NVIDIA等AI伺服器平台功耗倍數成長，整櫃功耗將達300kW以上，散熱已成系統架構的核心。液冷將成為AI基礎設施的標準配置，並催生出MCCP（微通道水冷板）與MCL（晶片級散熱）等進階技術。此外，有關生技產業，AI正引領醫療革命，特別是在「加速藥物探索與開發」 （如Insilico Medicine與AlphaFold）、「個人化精準醫療」 與「疾病診斷與預測」。AI影像診斷是目前發展最成熟的方向之一，而未來趨勢包括多模態AI平台、數位孿生臨床試驗、及AI驅動的個人化醫療。
加密貨幣已逐漸納入資產配置，比特幣與以太幣現貨ETF資金穩定流入，且因與傳統資產相關性低，呈現分散風險效果。隨著降息循環釋放流動性，以及美國三大法案加速穩定幣發展，加密貨幣市場後市展望樂觀。隨著2026年的到來，這些新興趨勢將深刻影響市場格局並帶來新的投資機會。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
更多三立新聞網報導
台股盤前／降息的樂觀氣氛推升！費半飆1.8%助攻 台股有望延續反彈
盤後籌碼／外資大舉賣超194億 這檔卻買超逾2.5萬張飆8%
全球瘋玩Gemini3！電力供應成決勝 4檔能源概念你必須知道
FDA放寬審批！生技醫療、AI互別苗頭 它績效好猛稱霸同業
其他人也在看
群聯、光寶科出局！00961成分股換血7進7出 電子五哥「這2檔」強勢補位
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採月配息、受益人數逾1.8萬的FT臺灣永續高息（00961）最新成分股調整結果出爐，新增「電子五哥」的廣達、仁寶，及瑞昱等7檔...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
信驊漲停達7315元 創台股個股股價新紀錄
（中央社記者張建中新竹2025年11月28日電）台股股王信驊(5274)股價持續攀高，盤中強攻漲停，突破7000元關卡，達7315元，不僅再創新天價，並寫下台股個股股價新高紀錄。人工智慧（AI）基礎建設需求強勁，推升AI伺服器及傳統伺服器需求同步增長，信驊今年來營運高度成長，累計前10月營收達新台幣73.72億元，年增46.23%。在客戶需求熱絡下，信驊第4季營運表現可望優於預期，將延續營收逐季創高的趨勢，2026年第1季營收將進一步攀高到26億至27億元，可望續創單季營收歷史新高，年增26%至31%。信驊營運前景看俏，在法人買多賣少下，股價走勢強勁，繼13日打破大立光(3006)於2017年8月創下的6075元台股史上個股最高價紀錄後，今天延續強勁走勢，盤中攻上漲停，達7315元，再創新天價，並推高台股個股最高價紀錄。中央社財經 ・ 1 天前
投信猛砍國巨*逾3千張...外資砸15億全接走 股民嗨喊：要再上了！
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股今（27）日終場漲144.99點或0.53%，收27,554.53點。投信今買超逾68億元，賣超前十大個股有3檔電子股、5檔金融股及2檔傳...FTNN新聞網 ・ 1 天前
熱門股／超級循環將回神！ 記憶體7檔分析
記憶體出現超級大循環，富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體股一天跌一天噴！法人教戰：「這期間都還會漲」震盪反而是買點 未來這3檔將成風向儀
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股前一周才重摔991點，記憶體族群也在風暴中心翻覆，南亞科(2408)、華邦電(2344)、群聯(8299)當日全數收黑，市場氣氛一度...FTNN新聞網 ・ 1 天前
外資連買多頭回流 台股收高站回月線/鴻勁蜜月行情開獎 中籤一日抱走百萬/南亞亮燈人氣旺 四寶集團作帳行情催油門｜Yahoo財經掃描
美股周三（26日）持續走揚，市場在聯準會12月降息預期升溫下提前布局科技與設備股，投資氣氛維持偏多。道瓊工業指數上漲0.67%，標普500指數漲0.69%，那斯達克指數上漲0.82%，費城半導體指數勁揚2.76%。AI與半導體族群再當多頭主攻部隊，戴爾受惠AI伺服器財測優於預期大漲5.83%，輝達上漲1.37%，甲骨文在外資重申買進評等下跳升4.02%，微軟同步收漲1.78%，ASML ADR因大摩調升目標價強彈3.76%。台積電ADR上漲1.85%，為今日台股電子權值股帶來正面助攻。 亞股今日普遍走高，日股上漲1.23%，韓股同步強漲0.66%，港股小漲0.07%，上證綜合指數亦揚升0.29%，區域市場風險偏好延續回暖格局。 台股今（27）日延續反彈氣勢，早盤強彈逾200點後高檔震盪，終場在電子與PCB族群齊揚下上漲144.99點、收27,554.53點，成功收復月線，成交值4,924.11億元。權王台積電(2330)小跌5元至1,435元，聯發科(2454)續強漲逾3%，鴻海(2317)漲逾1%；PCB族群全面點火，楠梓電(2316)、瀚宇博(5469)、金像電(2368)亮燈強攻，高技(5439)、台玻(1802)勁揚超過半根。記憶體股同步走強，華邦電(2344)、南亞科(2408)大漲逾半根，創見(2451)、群聯(8299)、旺宏(2337)齊步走高，盤面資金明顯集中在AI伺服器、PCB與記憶體三大主軸族群。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
玻纖布「這檔」失控爆量21萬張！盤中狂漲9％ 明年產能有望再增40％～50％
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導今（28）日是11月最後一個交易日，台股承接多頭氣勢下呈現開高走高的盤勢，截至中午12時30分，加權指數來到27,756.46點，上...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
台灣反擊中國傾銷！我對中啤酒、鋼鐵下重手 關稅最高飆破50%！
財政部關務署今（27）日公告，針對自中國大陸進口的啤酒與特定熱軋扁軋鋼品確定課徵反傾銷稅。該項決定溯及自2025年7月3日起（民國114年），課徵期間為期五年。根據財政部及經濟部調查結果，兩項產品均涉及傾銷行為，對我國產業造成實質損害，依法啟動反傾銷救濟機制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
卡位年底行情2／年底多頭還沒完！兩大利多撐盤 專家點名7檔最會噴
11月全球股市震盪明顯，AI估值疑慮、逢高調節壓力使台美股同步回檔修正；時序即將進入12月，專家指出，進入年底作帳行情，今年又有美國聯準會（Fed）降息預期，將迎來「雙主軸」行情，中小型股和權值股都有表現機會。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
PCB全面狂飆！金像電直衝638元創天價、3檔同亮燈 AI伺服器火種一路燒旺台股
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股今（27）日迎來連四日反彈，盤中順勢攻上月線，市場情緒急速轉暖，而最亮眼的焦點毫無懸念落在PCB族群。從上游玻纖布、...FTNN新聞網 ・ 1 天前
小台積0052 分割題材降溫！主動式 ETF 「00981A 」逾10萬張大量奪「ETF成交王」
0052分割恢復交易第二天，有別於昨天爆量居台股以及ETF成交王，今（27）日降溫，第一名換主動式ETF-主動統一台股增長（00981A)，收盤成交量11.3萬張，居ETF成交王，專家提醒，要留意一下波動風險。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
Google神救援！聯發科 TPU v8e爆量 外資翻多喊買上看1750元
Google神救援！廣發證券率先翻多聯發科，看好Google TPU v8x（原名v7e）今年10月tape-out以來進展順利，下一代v8e時間表已提前，2027年將啓動生命週期，ASP更高，整出貨量將達200萬顆。預估2027年獲利將強彈40%。將評等調升至買進，目標價同步上調至1750元。太報 ・ 1 天前
15檔年底衝刺股 帶頭跑
2025年進入最後倒數階段，據統計，12月為近十年來台股上漲機率最高月份，市場期盼年底作帳、作夢行情接棒催油門，帶動加權指數延續反彈格局、年底前再拚新高。法人表示，包括緯創、志聖、亞翔等15檔12月漲率高、法人本周加碼股，將扮演年底前最後衝刺的領頭羊。工商時報 ・ 8 小時前
聯準會12月降息預期升溫！外資搶買債券ETF 前15強出爐
FedWatch最新數據顯示，聯準會12月降息機率再回升到84.7%，本周外資在ETF的買超動作，集中在息收型產品，買超前15強中，有10檔為債券ETF，特別是非投資等級債券、長天期公債等，其中又以群益ESG投等債20+（00937B）買超逾11萬張居冠。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
卡位年底行情3／投信連買10天！11檔遭狂掃3000張 專家直指2檔最強必看
想要搶搭年底作帳行情的投資人，能特別觀察投信連續買超標的，搭配基本面和技術面更能提升精準度。觀察近期連續10日投信買超標的，專家點名京元電和台燿最值得留意。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
記憶體供應鏈吃緊！這「控制晶片大廠」行情爆發大漲9%、信驊噴漲停 IC設計股多檔漲破半根
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數今（28）日延續昨日攻勢，開盤加權指數上漲11.59點至27566.12點，最高上揚129.5點至27684.03點，截至上午10時...FTNN新聞網 ・ 1 天前
BBU族群猛開3顆紅燈！新盛力挑戰第2根、星通開盤即攻頂 全場6檔個股飆漲停
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週四迎來感恩節休市一天，台股加權指數今（28）日延續昨日攻勢，開盤加權指數上漲11.59點至27566.12點，最高上揚106.06...FTNN新聞網 ・ 1 天前
鴻勁上市首日飆1505元 創史上上漲金額新紀錄
財經中心／葉為襄、胡崇恩 台北報導台灣身為全球AI中心，隱形冠軍們蓄勢待發！興櫃股王、也是半導體封測設備商鴻勁以每股1495元掛牌上市，創下史上掛牌最高紀錄！今天（27）一開盤就大漲1505元，中籤的投資人一天就賺到150萬，而台股則是不甩AI泡沫化疑雲，聯發科、世芯KY股價繼續走揚，來到26千金的盛況。鼓聲一敲，擊出半導體封測設備商上市蜜月行情，興櫃股王鴻勁，每股1495元掛牌，創下史上掛牌新高紀錄！盤中一度站上3000元，讓抽到股票的投資人一天就多150萬元，連帶董事長謝旼達好心情藏不住。半導體設備廠看好AI需求，台灣AI類股衝衝衝，加上美股環繞在降息氛圍台股開盤後跳空站上月線，盤中漲超過200點，最高來到2萬7659點，權值股台積電以1450元開出，漲10元，鴻海也小漲1.5%，AI類股點火，世芯KY走揚超過6%，股價開盤就站上3180元，另外智邦重回千金行列，讓台股出現26千金榮景。千金股前五大排行榜盤中洗牌 鴻勁掛牌上市大漲1505元。(圖/民視財經網)鴻勁精密董事長謝旼達說當然是很高興，但是我們還是要把本業做好，（看好AI需求嗎）對對，目前我們就盡力把需求做好。千金股前五大排行榜盤中洗牌 鴻勁掛牌上市大漲1505元。(圖/民視財經網)證交所總經理李愛玲表示我講鴻勁它是用，它自己的方式，成為台灣的隱形冠軍，現在已經到檯面來，它的分選機可以提升，整個在製程上的一些精準度，那這個的話就會影響到良率。精準度、良率成為AI世代講究的議題，投資人卡位AI浪潮，也讓台股持續上看兩萬八。《民視新聞網》提醒您：內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。原文出處：千金股前五大排行榜盤中洗牌 鴻勁掛牌上市大漲1505元 更多民視新聞報導台積電提告羅唯仁涉洩密 英特爾發最新聲明反擊Alphabet股價攀升！1公司成最大贏家「今年漲幅已近70%」奧丁丁集團宣布啟動 1,000 萬美元股票回購計畫 鎖定支付、穩定幣、AI結算民視財經網影音 ・ 1 天前
戴爾、惠普示警明年缺口 記憶體價恐飆50％
戴爾和惠普等多家科技企業同聲警告，人工智慧（AI）基建帶動記憶體晶片需求勁揚，明年記憶體晶片可能供不應求。研究機構Counterpoint Research預測，到明年第二季，記憶體晶片價格可能飆漲50％。工商時報 ・ 1 天前
籌碼／大盤漲71點！外資倒194億轉賣金控股 這3只好慘
台股呈現穩步震盪盤堅上漲的格局，成交量維持在約4715億元左右的水準，指數穩穩地站上於10日線及月線之上，台股（28）日逆勢走強，雖外資續賣超194.7億元，但在台積電（2330）上漲5元撐盤下，加權指數仍收漲71.95點、報27,626.48點。三大法人合計賣超29.5億元，其中投信買超48.2億元、自營商買超117億元，外資獨自站在賣方。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前