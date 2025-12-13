台股2026年有望衝破三萬點 路透揭漲勢藏「AI雙贏密碼」

全球市場對AI泡沫憂心忡忡之際，台灣科技股漲勢卻絲毫未見放緩跡象。根據《路透》報導，投資人預期台股加權指數將於2026年突破歷史性的三萬點關卡，且延續3年來近乎翻倍的漲幅。分析師指出，台灣在AI供應鏈中，扮演無可取代的關鍵角色，無論是輝達（NVIDIA）的GPU或Google的TPU都高度仰賴台灣製造，這項結構性優勢正是外資可能低估的利多。

報導指出，當前AI市場的一大焦慮來源，在於輝達能否維持市場主導地位，而Google的張量處理器（TPU）正成為輝達圖形處理器（GPU）的潛在低成本替代方案。

廣告 廣告

然而對台灣而言，這是雙贏局面，復華投信基金經理人Piter Yang指出：「台灣是AI市場的主要受益者。」他強調，台灣作為全球半導體重鎮，無論GPU或TPU的供應鏈都高度依賴台灣，即使產業競爭加劇，台灣廠商包括全球最大晶圓代工廠台積電都將從中獲益。

本土投資人無懼泡沫與地緣風險

儘管外資擔憂AI估值過高，台灣投資人仍積極進場，分析師表示，國內投資人押注的是台灣在AI供應鏈中獨一無二的地位。統一投顧董事長黎方國也說不怕AI泡沫，目前的估值水準讓我們感到安心，並指出美國七大科技巨頭中，有數家公司毛利率高達70%以上，「這與網路泡沫時期企業幾乎沒有實質獲利的情況截然不同。」

對於AI泡沫疑慮與北京升高的地緣政治緊張，這些因素經常嚇跑外資，但台灣市場與本土投資人似乎相對淡定。

台股本益比低於美股 漲勢有基本面支撐

台股漲勢背後有獲利成長支撐，目前本益比約21倍，低於那斯達克指數與日經指數，顯示股價上漲並未使估值過度膨脹。高盛策略師在本月研究報告中表示：「當前產業背景並不構成全面性泡沫。」

該行維持對科技股的加碼評等，並預期超大規模資料中心投資將在2026年及2027年分別成長至5,520億美元（約新台幣17.3兆元）及6,440億美元（約新台幣20.8兆元）。高盛預測，台股未來12個月可望攀升至30,200點，較目前水準有約7%的上漲空間。

2026年台積電、鴻海再領軍

黎方國預期，台股加權指數將在明年上半年突破三萬點，由台積電、鴻海、台光電等AI供應鏈要角領軍上攻。新加坡北歐資產管理公司（Nordea Asset Management）新興市場股票投資組合經理Gina Kim表示：「展望2026年，AI 與高階半導體的結構性需求故事依然完整，這意味著該產業長期仍將是主要受益者。」

外資持續賣超 本土買盤強力承接

台股今年以來漲幅達22%，與科技股為主的那斯達克指數並駕齊驅，並在年內屢創歷史新高。不過，相較於南韓Kospi指數、香港恆生指數及日本日經指數，台股在亞洲主要股市中的表現相對落後。

值得注意的是，這波漲勢是在外資持續賣超的情況下達成，交易所數據顯示，外資今年迄今已淨賣出台股約5,338億元新台幣，去年則淨流出約6,951億元。分析師指出，外資撤離主要受到貿易不確定性、AI風險疑慮，以及獲利了結等因素驅動，但市場對台灣的整體情緒仍然樂觀。