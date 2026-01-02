台股2026年開紅盤 盤中漲逾300點達29274點 台積電觸1575元再創新天價

台股封關日以史上最高點28,963.6點拉出一根長紅棒，為2026年的多頭行情挹注人氣，台股今日開新曆年紅盤果然好運當頭，無視美股走跌的陰霾仍奮力開高，台積電以1,555元、小漲5元開出，激勵台股一開盤就直接站上二萬九千點關卡，以29,016.68點開出，上漲53.08點，隨著人氣聚集，漲點也隨之擴大至逾200點。

中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話