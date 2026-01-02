台股2026年開紅盤 盤中漲逾300點達29274點 台積電觸1575元再創新天價
台股2026年新年開紅盤，台積電盤中漲25元至1575元，再創歷史新天價。在台積電領軍下，加上記憶體、機器人、矽光子、軍工等族群齊漲，台股盤中漲逾300點達29274.18點，續創新高。
至上午10時42分左右，加權指數達29266.94點，上漲303.34點，漲幅1.05%，成交金額新台幣3419.24億元。
台積電今天盤中續攻至1575元新高、上漲25元，為台股多頭重心；鴻海震盪上揚2.5元至233元；台達電達998元，上漲35元，再次挑戰千元關卡。
伺服器概念股廣達盤中達277.5元，漲5.5元；緯創漲3元至153.5元；緯穎早盤整理後走高，上攻達4595元，上漲110元。
記憶體族群走勢震盪，但盤中維持漲勢，群聯高點1460元，漲10元；威剛由黑翻紅至282元，上揚2.5元；南亞科、華邦電由黑翻紅後一路攀高至201.5元及漲停價90.8元，分別上漲8.5元及8.2元，續扮強勢指標；鈺創及晶豪科分別上漲5元及11.5元，強攻漲停55.8元及129.5元，創波段新高。
（中央社記者潘智義台北2日電）台股2026年新年開紅盤，台積電早盤漲15元至1565元，續創新高，推升台股漲逾百點、達29167.96點同創新高，隨後漲勢收斂。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
[Newtalk新聞] 馬政府時期擔任商研院副院長的杜紫宸，在10年前曾預言，若禁中資入股，台灣IC業2025年將消失。如今已進入2026年，這段發言如今被打臉，但杜紫宸堅不認輸，強調預測沒有兌現，未必代表判斷錯誤，更可能是關鍵風險被延後顯影。指過去十年若非台積電大傘保護，台灣IC設計很可能早已滑向低毛利內卷。 杜紫宸在十年前極力喊中資進入，如今預測被打臉，但他堅不認輸，十年過去，產業表面上並未崩塌，反而有人據此認定當年的判斷過於悲觀，極盡諷刺之能事，繪聲繪影把他說成「國民黨內的中共同路人」。但他認為，這個預測沒有兌現，未必代表判斷錯誤，更可能是關鍵風險被延後顯影。 杜紫宸稱，當年的核心邏輯其實很清楚：一個能持續壯大的IC設計產業，背後必須有足以反覆「出題」的系統級市場。美國有雲端平台、國防與航太體系，中國有超大內需與政策性採購，即使效率不高，也能以規模與國家任務支撐產業發展。反觀台灣，長年最成功的模式，是在全球供應鏈上游，把元件做到極致，卻始終缺乏本土的系統市場與任務型需求。這意味著，台灣IC設計多半只能在他人的平台與產品週期中「解題」，而非主導標準與方向。 杜紫宸認為，這種結構性弱新頭殼 ・ 1 小時前 ・ 4
台股今日（1/2）迎來2026年第一個交易日，甫開盤就跳空漲至29016點，輕鬆越過兩萬九，最高漲逾200點到29167點，續創盤中史高。台積電最高漲至1565元，刷出新天價。太報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
【財訊快報／徐玉君】太景*-KY(4157)旗下重磅流感抗病毒新藥Pixavir已正式獲大陸NMPA核准上市，搶攻百億元人民幣流感藥品市場，合作夥伴健康元正全力搶攻目前流感季節的藥品需求自費市場商機。此外，公司除原有的抗生素太捷信持續在全球市場授權開賣外，2025年底與專注於生成式新藥開發的英矽智能科技(上海)及Insilico Medicine IP Limited，簽署慢性腎臟病(CKD)貧血新藥ISM4808引進協議。由於慢性腎臟病貧血每年導致超過150萬例死亡，超過七分之一的慢性腎臟病患者面臨貧血問題。目前CKD現有治療主要集中在緩解疲勞、呼吸急促等症狀，仍有大量醫療需求未被滿足。而ISM4808在體外和體內試驗均顯示出顯著療效，並具備良好的口服藥物特性及安全性，且該該藥已於2023年取得中國NMPA審評中心(CDE)的臨床試驗 (IND)許可。太景由於旗下產品現已陸續進入市場，再加上新品項加入，2026年營運將加速進入快速成長的虧轉盈正循環趨勢線上。股價今日開平盤附近後向上攻擊，需守穩五日線並攻克15.2元壓力後，始能繼續往上攻堅，短線可依五日線操作未跌破前可續抱。財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
2026年台股開紅盤就給市場一記震撼彈。今（2）日為2026年第一個交易日，加權指數開盤強勢走高，盤中一度大漲184.36點，指數直接站上2萬9千點關卡，刷新盤中歷史新高，宣告新年度行情不囉嗦、直接開衝。市場氣氛明顯轉為亢奮，多頭情緒全面回溫，2萬9不再只是壓力，而被視為新的起跑線。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
展望2026年匯市，台北富邦銀行與國泰世華銀行最新研究報告，一致認為美元將偏弱整理。北富銀預期，美國降息與利差優勢轉弱，美元指數2026年底前可能貶向90大關；國泰世華銀行說，受日圓止貶與歐元續強影響，美元指數先前一度跌破98，後因降息預期淡化限縮貶值空間，日圓匯率若測試158～160區間，投資人可分批換匯。工商時報 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
（中央社記者曾仁凱台北2026年01月2日電）台股從2023年至2025年，連續3年指數年漲幅超過2成，長多行情吸引民眾投入股市。根據台灣證券交易所統計，截至2025年12月底，台股累積總開戶數達到1376萬7825人，較2024年底增加約55.17萬人，並較去年11月再增加約5.35萬人，續創新高。進一步觀察投資人開戶數的年齡層分布，2025年61歲以上新增開戶數達22萬51人，增加最多，包辦去年整體新增開戶數比重近4成；其次是19歲以下新增9萬4239人。值得一提的是，台股近年投資人走向年輕化，61歲以上開戶數多數時間呈現逐月減少或停滯；但2024年12月到2025年1月，61歲以上開戶數突然從380萬1985人跳增到402萬8648人，1個月間大增22.66萬人。證交所特別補充說明，由於人口老化，隔年度的統計，剛好會有一批人跨過61歲的門檻，才造成單月人數大增。根據證交所2025年12月投資人開戶數年齡分布統計表，19歲以下累積開戶數為67萬5865人，年增9萬4239人；20至30歲累積開戶數178萬5880人，年增5萬9061人；31至40歲累積開戶數223萬5227人，年增中央社財經 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
（中央社記者鍾榮峰台北2日電）台股今天是2026年首個交易日，開盤勁揚，其中權王台積電早盤最高觸1565元，漲0.96%，再創歷史新天價，市值升至新台幣40.58兆元，續創新高。中央社 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
展望2026年匯市，台北富邦銀行與國泰世華銀行最新研究報告，一致認為美元將偏弱整理。北富銀預期，美國降息與利差優勢轉弱，美元指數2026年底前可能貶向90大關；國泰世華銀行說，受日圓止貶與歐元續強影響，美元指數先前一度跌破98，後因降息預期淡化限縮貶值空間，日圓匯率若測試158~160區間，投資人可分批換匯。中時財經即時 ・ 15 小時前 ・ 1
現代量子力學告訴我們，萬物皆是能量，你的「頻率」正是決定你貧窮或富有的關鍵！小孟塔羅雲蔚老師表示，這就像收音機調頻一樣，當你整天焦慮、抱怨，就會對頻到「匱乏電台」；但如果你內心充滿喜悅、自信與放鬆，自然就會連線到宇宙的「富足頻道」。有趣的是，有幾類人天生就自帶這種「高級訊號」，他們不需要苦苦追求，只要活出原本的自己，好運就像裝了自動導航系統一樣，源源不絕地飛向他們。想知道誰是這些天生的好命兒嗎？快來看看這份名單，偷學他們的致富心法！EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
新／跨年剛倒數完2分鐘 金門歐厝沙灘樹叢大火延燒2.5小時EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
（中央社記者吳睿騏桃園1日電）前桃園市長鄭文燦涉貪案，全案仍在桃園地院審理中，由於境管將屆滿，法院裁定自114年12月28日起，延長鄭文燦、廖俊松、廖力廷、廖家興、侯水文5人限制出境、出海8個月。中央社 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
（中央社記者洪學廣高雄2日電）高雄大社區一間鐵皮屋今天凌晨4時許發生火警，消防到場後於半小時內撲滅火勢，但在屋內發現一名20歲女子逃生不及，已明顯死亡；另名22歲男子手腳燒燙傷，送醫插管治療中。中央社 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
台股封關日以史上最高點28,963.6點拉出一根長紅棒，為2026年的多頭行情挹注人氣，台股今日開新曆年紅盤果然好運當頭，無視美股走跌的陰霾仍奮力開高，台積電以1,555元、小漲5元開出，激勵台股一開盤就直接站上二萬九千點關卡，以29,016.68點開出，上漲53.08點，隨著人氣聚集，漲點也隨之擴大至逾200點。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
高雄市大社區今（2）日凌晨4時15分發生民宅火警，高市消防局出動大批人車馳援，火勢雖於26分鐘內撲滅，仍發生一對年輕男女1死1重傷，火警原因有待調查釐清。高市119接獲大社區民生路住宅火警案，出動15車40人馳援，現場為鐵皮住宅火警，消防人員佈置水線灌救，火勢於4時32分火勢控制，4時41分火勢撲滅自由時報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
高雄市大社區今天（2日）清晨發生鐵皮屋火警，消防人員從屋內救出一名年輕男子，意識不清送醫，他的妻子逃生不及命喪火場，火警原因有待調查。 發生火警的地點位在大社區民生路的一間鐵皮住宅，消防局清晨4中廣新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
全球晶圓代工龍頭台積電將於2026年1月15日召開法人說明會，並同步公布2025年第四季財務報告及2026年第一季營運展望。市場關注焦點聚焦於先進製程接單動能、代工價格調整空間、先進封裝擴產進度，以及美國廠量產時程與2026年資本支出規畫。法人指出，隨著AI推論與高效能運算（HPC）需求持續升溫，市場預期先進製程產能利用率維持高檔，相關訂單將成為2026年營收與獲利再創新高的重要推力。資金面亦關注台積電法說是否釋出正向展望，成為台股資金「提錢卡位」的重要依據。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
對岸對台軍事行動近期已進入「高度常態化」與「實戰預演化」的新階段，除了去年4月初的「海峽雷霆—2025A」重點演練區域封控與攔截扣押外，同年12 月下旬更直接發動的「正義使命—2025」環台演習，部分演訓配套的禁航區更已跨入台灣24海浬鄰接區，甚或共機、共艦已挺進我方12海...CTWANT ・ 1 天前 ・ 40
節目《關我什麼事》盤點2025封關日，台股收盤大漲256點，收在28289.63點，成交量5361。回顧全年，加權指數從23035漲到28963，全年上漲5928點、漲幅25.7%。節目更點出「平均每位股民暴賺150萬」的話題數字，但也提醒這是平均值，背後其實藏著關鍵差異。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 26
【財訊快報／陳孟朔】在亞洲匯市週一早盤美元指數在2026年開市第一個交易日表現偏弱，主要延續2025年兌多數主要貨幣走貶的趨勢；在美國與其他經濟體利差收斂的背景下，資金對美元的配置意願降溫，匯市整體呈現「非美偏強、美元偏軟」的結構。歐元在亞洲早盤大致持穩於1.1752美元附近，反映歐元在2025年累計勁升約13.5%後，短線以高檔震盪整理為主；英鎊亦維持在1.3474美元附近，延續2025年約7.7%的年度升幅所帶來的強勢基調。美元兌日圓報156.74附近，日圓在2025年對美元升幅不到1%，仍貼近去年11月一度觸及的10個月低點區間，市場對日本當局可能出手的疑慮雖在12月密集口頭警告後降溫，但並未完全消退；加上日本與中國市場休市使流動性偏低，亞洲時段波動可能受限。美元指數目前約在98.243，2025年累跌約9.4%，創近八年最大年度跌幅，市場人士歸因於美國降息循環推進、貿易政策不確定性，以及對聯準會獨立性的疑慮升溫。接下來一週，美國非農就業與初領失業金等數據將成為利率路徑關鍵驗證；此外，市場同時緊盯美國總統川普對下一任聯準會(Fed)主席人選的布局，因現任主席鮑威爾(Jerome財訊快報 ・ 1 小時前 ・ 發起對話