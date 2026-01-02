台股2026年首交易日漲386.21點、收29,349點創高 台積電寫新天價1,585元

2026 年首個交易日，台股持續寫歷史紀錄。今（2）日加權指數開高走高，終場大漲 386.21 點或 1.33%，以 29,349.81 點作收，成交量 6,488.44 億元。 （示意圖）

[Newtalk新聞] 2026 年首個交易日，台股持續寫歷史紀錄。今（2）日加權指數開高走高，終場大漲 386.21 點或 1.33%，以 29,349.81 點作收，成交量 6,488.44 億元。

不畏美股在 2025 年最後一個交易日收跌，台股今早以上漲 53.08 點開出，一度來到最低點 29,007.75 點，隨後，在權值股帶動下開高走高；至午盤期間，指數最高來到 29,363.43 點。

在 2026 年首個交易日，加權指數今（1/2）日收盤持續創新高。 圖：Yahoo!股市

盤點主要權值股表現，台積電（2330）收漲 35 元或 2.26%，來到 1,585 元的新高價，市值同步也攀升至新台幣 40.58 兆元新高；鴻海（2317）上漲 1.5 元或 0.65%，至 232 元；聯發科（2454）漲 40 元，至 1,470 元；台達電（2308）漲32 元，至 995 元，廣達（2382）漲 5 元至 277 元；長榮（2603）則漲 3 元至 193 元。

「神山」的股價去年不斷創新高，是推升台股持續創歷史新高的主要動力。台積電去年 12/31 日封關收在 1,550 元，去年累計上漲 475 元，貢獻大盤 3,813 點，漲幅 44.2%，公司市值去年增加 12.31 兆元，攀升至 40.19 兆元。台積電將於 1/15 日召開法說會，除業績展望外，公司 2026 年資本支出及全球營運布局，包括美國、日本和德國廠進展，都是市場關注重點。

今天漲幅前五名個股：雙鍵（4764）上漲 10.5 元或 10%；鈞寶（6155）漲 4.4 元或 9.99%；益登（3048）漲 4.15 元或 9.99%；建通（2460）漲 2 元或 9.95%；聯德（3308）漲 2 元或 9.95%。

跌幅前五名個股：沛爾生醫-創（6949）跌 34 元或 9.93%；川湖（2059）下跌 290 元或 7.73%；金像電（2368）下跌 44 元或 6.4%；健策（3653）下跌 155 元或 5.65%；富世達（6805）跌 90 元或 5.54%。

