台股2026年首次收跌140點！強勢ETF照漲 法人看好台美選舉行情

連續上漲4個交易日的台股，今天首次走弱，終場下跌140點，收在30435點，也是2026年開市以來首次下跌。多頭總司令台積電今天下跌1.7％，盤面由IC設計、記憶體族群、台塑集團扮演多頭防線，像是南亞科又再創歷史新高價。

華邦電、南亞科及群聯股價連日大漲，也激勵（00947）台新臺灣IC設計ETF，今天終場上漲2.2%，近三個月已漲逾3成，漲幅居全台股ETF冠軍；同屬台新投信旗下的新光臺灣半導體30（00904）今天也逆勢上漲1.1％，股價再創新高。

另外，國泰費城半導體（00830）今天逆勢上漲1.8％，也是強勢ETF。

台新投信指出，邁入2026年，記憶體市場超級週期仍未停止，特別是用於AI資料中心的動態隨機記憶體（DRAM）在2025年經歷了巨大的價格飆升，根據研調機構的數據推算，預計到2026年第二季，記憶體價格將再上漲40%。

00947研究團隊表示，剛剛邁入2026年，海力士及三星兩大記憶體巨頭已向伺服器、PC 及智慧手機用 DRAM 客戶提出漲價，今年第一季報價預計飆漲6-7成。由於供應短缺以及產業鏈產能分配的調整，記憶體晶片的現貨價格再度攀升，顯示記憶體市場不僅是短期反彈，而是與AI基礎設施持續建設相關的結構性轉變。

國泰投信總座張雍川今日受訪時指出， AI商機強強滾，主因是台積電受惠2奈米量產進展與法說會利多預期，尤其是高盛上調目標價到2330元，更掀起主被動資金持續湧入護國神山，奠定台股多頭基調。全球AI資料中心擴建持續，帶動HBM與DDR5需求井噴，指標股受資金追捧強勢漲停，顯示市場對「儲存瓶頸」解決方案的估值上修，整體盤勢正處於「良性資金輪動」的局面，建議投資部位主核心可放在美、台半導體科技類ETF。

進一步觀察美四大指數近年表現，費半指數在2025年含息報酬43.46%，遠超美股三大主要指數，全台目前只有國泰費城半導體（00830）追蹤的是費半指數，前十大成分股包括輝達、博通、AMD、美光等龍頭企業，緊追AI產業。00830上週宣布最新一次預估配息後，資金持續湧入逾34億，總資產規模突破320億元，成為近一周規模成長最快的海外標的ETF。

另外，國泰科技龍頭（00881）聚焦AI、Apple供應鏈雙A題材，自2025年提高第一大成份股台積電權重後，人氣同時水漲船高，近5日平均成交量逾4.5萬張，規模也突破800億，創成立以來新高，成分股包括台積電、鴻海、聯發科等30檔指標個股，亦包含台達電、廣達在內的產業焦點，涵蓋9成以上AI概念股。

張雍川提醒，科技類ETF波動較大，訴求低風險、穩健投資的高資產族，除了有成長型部位，應考量將部分資產配置於債券，以及股債相關性較低的另類資產，如海外不動產市場，投資人可留意即將開放募集的國泰日本不動產（009817），讓資金分散在不同市場。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志強調，全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，目前四大CSP與主權基金的資本支出對於AI伺服器部分仍持續增長，加上CSP同步發展自己的ASIC晶片，可望為台廠帶來相關AI商機，預期未來將為NV系統與ASIC陣營同步發展格局。

謝明志認為，在AI、雲端運算商機持續發酵下，AI、半導體相關供應鏈營運有望穩定向上。因此，面對AI位處台股高成長賽道，短線若有震盪回檔，皆是布局長線投資的好時機。

統計台股高息ETF今年來截至6日為止，群益半導體收益(00927)上漲5.72%，是唯一戰勝大盤的台股高息ETF。

00927即將配息0.91元，預估年化配息率近16.7%，除息日訂於19日，想參與本次領息的投資人，最晚需在16日買進。

第一金台股趨勢優選主動式ETF(00994A)，今天掛牌上市，雖然遭遇台股下跌，00994A終場下跌0.49％，但因先前建立部位時，成分股已有帳面獲利，因此今天收盤價10.06元，仍高於發行價10元。

00994A經理人張正中看好2026年台股持續多頭格局，獲利來源不僅包括過去一年高度成長動能的AI領域，未來一年更擴及低基期的傳產、金融等領域，台股的獲利來源更均衡，現在參與台股投資仍有高點可期。

張正中指出，台股與美股的連動程度高，市場預期2026年企業獲利年增率超過15%，2013年以來，產業獲利年度，台股全數出現上揚，從目前的獲利預估，也提供台股較強的上漲底氣。

張正中指出，美國11月將舉行期中選舉，美國總統川普為拉抬選情與民調支持度，預料將在2026年釋放穩物價、降關稅、寬融資等多項政策利多，有利金融市場後市；同樣，台灣年底將舉行九合一選舉，按過往多有選舉年行情助攻2000年至2022年縣市長、九合一選舉年，台股當年度平均漲幅13%，上漲機率達67%。

