台股2026第一天就創新高收29349.81點 台積電1585元新高價 總統賴清德任內將看到3萬點

2026年1月2日，台股在新年首個交易日開出紅盤。台積電股價盤中一度衝上1585元，刷新歷史天價，終場收在1585元，漲幅2.26％。在台積電領軍下，加權指數盤中最高來到29363點，終場收在29349.81點，漲386.21點，漲幅1.33％，再度改寫盤中與收盤新高紀錄。成交量放大至6488億元。

台積電差15元1600，台股創歷史新高

三大法人合計買超190億元，其中自營商和外資都是買超，自營商買超112億元、外資買超120億元，唯獨投信賣超42億元。法人指出，台積電即將召開法人說明會，尤其在2奈米量產後，市場期待先進製程與產能擴充利多，推升投資人信心。

權值股聯發科和台達電今天的漲勢也助攻不少點數，聯發科收在1470元，上漲40元，漲幅2.8％；台達電收995元，漲32元，漲幅3.32％。鴻海則收232元，僅小漲1.5元。

記憶體、半導體族群火熱

盤中漲勢最強的要算是記憶體，族群中就有華邦電、旺宏、創見、晶豪科四檔漲停，南亞科突破200元大關。終場華邦電收漲停價90.8元，成交量爆量41萬張。南亞科收207元大漲7.25％，晶豪科收129.5元漲停，鈺創收55.8元漲停，均創波段新高。法人分析，記憶體報價持續上漲，加上AI伺服器需求強勁，推動相關個股走勢凌厲。

此外，矽光子概念股如聯亞收640元，上漲4.4％；波若威收418.5元，上漲5.02％。機器人概念股所羅門、新代、新漢分別上漲2％至2.79％，群創因扇出型面板級封裝獲國際大廠訂單，交易量爆出逾93萬張，股價收在18.1元，上漲6.16％，近四個交易日累計漲幅逾34％。

法人看後市持續偏多，今年股市上看3萬3千點

法人指出，台股紅盤行情主要回到台積電、台達電、聯發科、中信金等大型主流股，搭配記憶體族群再度走高，形成多頭格局。隨著AI、半導體、光通訊等題材輪動，市場站穩29000點整數關卡。

值得一提的是，總統賴清德任內，台股指數屢創新高，展望後市，專家普遍看好台股在2026年第一季仍有上攻空間，尤其台積電與記憶體族群的表現，將是指數能否再創新高的關鍵，前國泰投信董事長張錫公開預測2026年台股有機會上3萬2、3萬3千點，換句話說，總統賴清德就任1年多，台股已經漲了7千多點，而他任內將有機會看到股市上3萬點。

