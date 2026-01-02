台股2026開年紅！早盤漲逾200點至29167點創盤中新高 台積電續刷天價

台股迎來2026第一個交易日，早盤最高漲逾200點到29167點。廖瑞祥攝



台股今日（1/2）迎來2026年第一個交易日，甫開盤就跳空漲至29016點，輕鬆越過兩萬九，最高漲逾200點到29167點，續創盤中史高。台積電最高漲至1565元，刷出新天價。

2025年最後一個交易日，美股主要指數收黑，但全年繳出亮眼漲幅。道瓊工業指數終場下挫303.77點，以48063.29點作收，跌幅0.63%。標普500指數下跌50.74點，收在6845.50點，跌幅0.74%。那斯達克指數下滑177.09點，以23241.99點作收，跌幅0.76%。費城半導體指數下跌85.97點，收7083.13點，跌幅1.20%。

台股2025年封關，加權指數終場上漲256.47點，收在28963.6點；2025年全年上漲5928.5點，收盤與封關指數創新高；盤中最高達29009.81點，同創歷史新高。

美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電南京廠，該廠營運不受影響。台積電ADR週三漲1.44%，收在303.89美元。權王台積電週三收在1550元，今日開盤小漲5元，但不到10分鐘翻黑小挫，隨後股價急拉，再度翻揚漲至1565元，續創新天價。9:30過後於平盤附近震盪。

主要權值股漲跌互見，台達電、聯發科漲逾2%，中華電漲逾1%，日月光投控、兆豐金小漲；鴻海、廣達、國泰金、緯穎、聯電則小挫，富邦金平盤震盪。

記憶體股續揚，旺宏、鈺創亮燈漲停，目前股價各為43.35元、55.8元。華邦電漲逾半根、力積電漲近4%，南亞科漲逾2%。

