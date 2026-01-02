台股2026開紅盤 漲386點續創新高 台積電飆1585元新天價
台股2026新年開紅盤，台積電漲35元至1585元，再創歷史新天價，並帶動台股加權指數今天同步創下盤中29363.43點及收盤29349.81點新高。
加權指數終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%，成交金額放大至新台幣6488.44億元。
權值股台積電收在1585元新高，漲35元，漲幅2.26%；鴻海收232元，上揚1.5元，漲幅0.65%；台達電收995元，漲32元，漲幅3.32%；聯發科收1470元，漲40元，漲幅2.8%。
（責任主編：莊儱宇）
