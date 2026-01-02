台股2026開紅盤 漲386點續創新高 台積電飆1585元新天價

丹麥、瑞典政府共同控股的丹麥國營郵政公司PostNord，2026年起正式停止「紙本信件」遞送，象徵長達401年的傳統郵政服務之一項目，正式畫下句點，未來將全面轉型、僅保留包裹遞送業務，也讓丹麥成為全球第一個全面終止信件投遞服務的國家。為了紀念這項重大轉變，PostNord發布一支宣傳影片，記錄這段歷史時刻。PostNord表示，自2000年以來，丹麥的信件投遞量已下降超過90%，相較之下，包裹遞送需求則逐年成長。目前多數民眾的訊息往來已改以電子郵件等數位方式進行，反映消費者溝通與生活習慣的改變。近年隨著寄信量持續減少，郵資成本也大幅上升，在丹麥寄送一封普通信件，需花費29.11丹麥克朗（約新台幣145元）。自6月起，PostNord已開始拆除全國約1500個標誌性的紅色郵筒，此舉意外引發民眾搶購熱潮。首批1000個郵筒在開放販售後3小時內即全數售罄，依保存狀況不同，每個售價約200至400美元（約新台幣6000元至1萬2500元），所得將用於協助貧困地區的兒童。信件使用量銳減，也與政府郵件大幅電子化有關。丹麥是全球數位化程度最高的國家之一，目前僅有約25萬人、占總人口不到5%，仍選擇以郵寄方式接收官方文件。不過，熱愛紙本書信的民眾未來仍可透過私人郵政公司寄送信件，丹麥法律也規定，政府必須確保民眾始終保有寄信的管道。

Yahoo奇摩（國際通） ・ 1 小時前 ・ 發起對話