台股2026開門紅！收盤漲386點收29349點再創史高 台積電刷新天價1585元

台股2026第一個交易日收盤勁揚386.21點，以29349.81點作收，漲幅1.33%。



台股今日（1/2）迎來2026年第一個交易日，甫開盤就跳空漲至29016點，輕鬆越過兩萬九。在台積電、台達電領軍下，盤中最高漲逾400點到29363.43點，續創史高。收盤勁揚386.21點，以29349.81點作收，漲幅1.33%，同步刷收盤史高。單日成交量高達6488.4億元，創下歷年開紅盤日新高。若近日漲勢持續，大盤有望超越3萬點大關。

2025年最後一個交易日，美股主要指數收黑，但全年繳出亮眼漲幅。道瓊工業指數終場下挫303.77點，以48063.29點作收，跌幅0.63%。標普500指數下跌50.74點，收在6845.50點，跌幅0.74%。那斯達克指數下滑177.09點，以23241.99點作收，跌幅0.76%。費城半導體指數下跌85.97點，收7083.13點，跌幅1.20%。

美國商務部已核發一年期的出口許可予台積電南京廠，該廠營運不受影響。台積電ADR週三漲1.44%，收在303.89美元。

權王台積電開盤小漲5元，但不到10分鐘翻黑小挫，隨後股價急拉，漲勢逐漸擴大，尾盤最高噴至1585元，續創盤中新天價。收盤時漲了35元，以今日最高價1585元作收，漲幅2.26%，同創收盤新高。單日成交張數達3萬7,386張，公司市值來到41.1兆元。

主要權值股漲跌互見，台達電漲3.32%，聯發科漲2.8%，日月光投控漲2.99%，股價各自收在995元、1470元、258元。廣達、中華電、中信金漲逾1%，鴻海小幅收紅。富邦金、國泰金、緯穎小挫，聯電跌逾1%，智邦重挫逾3%。

記憶體股續揚，華邦電、旺宏、鈺創亮燈漲停，目前股價各為90.8元、43.35元、55.8元。南亞科漲逾7%，力積電漲逾6%，各以207元、42.1元作收。

輝達執行長黃仁勳將於月底訪台，參加台灣分公司尾牙，相關供應鏈股價狂飆。半導體設備廠均豪狂漲1根，以94元作收。志聖漲逾7%，家登漲逾4%，均華漲逾3%；IC驗證服務廠宜特亦飆至漲停價126.5元。

今日總成交值達6488.4億元，成交張數1063萬張。委買張數2507萬張，委賣張數1441萬張。

