台股2026首日續創新高 經長鐵口直斷今年經濟成長將優預期 「3.54%只是地板」

新年伊始，2026年台股指數首個交易日又續創新高，經濟部長龔明鑫今（2）日表示，雖然主計總處預估今年經濟成長率約3.54%，但他仍認為AI需求不墜，經濟成長率及商品出口還有更高的機會。

龔明鑫今天下午主持經濟部部務會議，他會前受訪表示，台美關稅談判現在雙方已有大致共識，待召開最終總結會議；他觀察到，美國最近積極和其他國家陸續達成協議，猜想美方可能要等其他國家有結果後一併公布，台灣可能要再稍微等一下。媒體追問是否農曆年前底定？龔明鑫沒有明確回應。

台股今天收盤上漲386點，收在2萬9349點，再創歷史新高，台積電也刷新天價到1585元。

龔明鑫對此表示，日前主計總處預估2025年台灣經濟成長率7.3%，2026年3.54%。但他日前去公協會演講，讓協會理事長認為這些數據可能只是「地板」。他也認為有再上修的機會。

龔明鑫說，現在的主要經濟成長仍是以AI為基礎，看起來趨勢還是非常強勁，國際間對半導體、AI伺服器需求還是非常強勁；輝達執行長黃仁勳可能還要來台灣鞏固其產能需求，趨勢看來還是非常明顯。

不過，龔明鑫同意，雖然AI一枝獨秀，但其他傳統產業還是有些挑戰；為此，政府已提出因應特別條例並編列預算，目前已申請2600多件，他呼籲有需要的企業也可以透過0800-280280打電話向申請協助，希望除了電子業好之外，傳統產業也可能得到經濟部幫助。

龔明鑫表示，台灣高科技產業歷經40多年努力終於有此成果，但傳產低迷的根源還是中國國內不景氣，貨物低價拋售海外市場。台灣傳統產業無法和中國低價競爭，希望透過經濟部補助方案，讓傳產做出高值化、差異化，並邁向數位化，避開與中國價格比拚，才能擺脫紅海市場。

至於國內伺服器業者紛紛赴美國設廠，龔明鑫表示，台廠是立足台灣、布局全球，台灣土地、人力皆不多，將最好、最核心的技術，及高附加價值的生產都留在台灣，終端在海外組裝。

龔明鑫也表示，根據主總統計，2025年國內民間投資的實質成長率達10%，代表國內投資還是非常熱絡，不會出現因企業海外設廠而排擠國內投資的現象，也相信國內投資都是更高階技術。

龔明鑫預估2026年各項經濟數據，包括國內投資還會持續增加，出口需求熱絡，因而他對經濟成長率的推估會稍微比主計總處樂觀。

