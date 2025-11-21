台股21日重挫 國安基金、金管會信心喊話
台股昨（21）日重挫，最低一度重挫逾千點，終場跌991點並跌破季線，收26,434點，國安基金操盤手、財政部次長阮清華對此信心喊話，強調台灣經濟基本面相當穩健，且國安基金還沒退場，會密切關注國際政經情勢變化妥適處理。
阮清華昨日出席財政部「全民+1政府相挺」普發現金郵局領現宣導記者會，他會後表示，近日股市主要是受到國際因素影響，特別是美股，不僅台股下挫，南韓、日本、香港等股市幾乎全面下跌；但他認為，台灣經濟基本面相當穩健，今年經濟成長率將超過5%以上，以台灣經濟體質而言，這可能是短期波動。
他強調，國安基金還沒退場，將密切關注國際政經情勢變化，他很有信心，因為台灣經濟成長數據非常亮眼，輝達（NVIDIA）財報表現也非常好，顯示先前市場擔心AI泡沫化的疑慮，目前看起來似乎沒有這個情況。
他認為，近期美股下跌部分主因在於內部問題，例如非農就業數據遠高於市場預期，將牽動美聯準會降息速度，因而對股市造成影響，但這必須持續關注，畢竟股市不是只有看一、兩天，而是要看長遠趨勢。
阮清華也呼籲投資人，應該看長遠一點，尤其今年台灣經濟基本面很穩健，這非常重要，因為股市是經濟櫥窗，經濟如果好，長遠來看不用太擔心，但還是要呼籲投資人必須注意相關風險，並以自身能承擔風險妥適操作。
亞股昨日全面下挫，台股跌幅居前段班。根據金管會證期局統計，截至昨日13時30分，主要亞股表現同步疲弱，新加坡跌0.91%、上海跌1.37%、香港跌1.40%、日本跌2.23%，南韓亦重挫3.64%，台股跌3.61%。
證期局昨日信心喊話指出，觀察上市櫃公司基本面，截至今年10月底台灣上市櫃公司累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51%；截至今年10月底，上市櫃企業整體本益比約23.32倍、現金殖利率2.35%（含股票股利為2.43%）。
