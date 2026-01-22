台股22日上漲 台積電1760元作收 (圖)

台股近期持續創新高，投資人對股市整體仍看好，但也擔心可能出現大幅回檔。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT提到，現在的台股是散戶盤，有「螞蟻搬象」的現象，看似什麼都不怕，但背後隱藏很大的風險。目前美歐的關稅戰打得如火如荼，聯準會的獨立性也存在風險，因此美股在周二開盤時恐怕會股匯債三殺。先看一個比較特別的，美國10年期公債殖利率已經來到4.25%，這意味著債......

風傳媒 ・ 1 天前 ・ 8 則留言