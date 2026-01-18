台股3萬時代！證交所改組兩部門執掌「新錢」 亞資中心神祕布局曝光

財經中心／師瑞德報導

台股強勢攻克3萬點，證交所官宣10年最強改組！廢除秘書部後，轉由新設「金融商品部」與升級「數位資安部」正式執掌台灣新錢。這兩大核心引擎不僅鎖定 AI 時代的數位韌性，更將透過一站式服務加速商品創新，將台灣推向「亞洲資產管理中心」的頂峰！（AI製圖）

在台股站上3萬點儼然有可能成為新常態的歷史時刻，臺灣證券交易所（證交所）於19日正式啟動了睽違10年的組織大改組。這不僅是一次行政上的調整，更是為了因應 AI 浪潮與資產管理國際化所做的「戰略轉骨」。

面對全球熱錢湧入、AI科技落地以及金融商品高度多元化，證交所不再滿足於「後勤行政」角色，而是透過廢除秘書部、強化專業分工，主動出擊「執掌台灣新錢」。此舉標誌著台灣資本市場將從單純的「交易中心」，正式升級為領航亞洲的「資產管理重鎮」。

新設「金融商品部」 驅動三萬點後的財富印鈔機

此次改組的核心之一是成立「金融商品部」。證交所打破過去業務分散的局限，將商品的研發、審查到交易業務全數整併，提供「一站式」服務。這不僅是流程簡化，更是為了迎接3萬點時代龐大的資產配置需求。未來，主動式ETF、多資產配置工具等「新錢」標的將加速落地，讓台灣能實質競爭「亞洲資產管理中心」的地位。這意味著，證交所正從市場的管理者，進化為金融創新的驅動者。

升級「數位資安部」 AI 時代的金融矽盾

針對 AI 與數位化的急迫需求，證交所將資訊服務部正式升等為「數位資安部」。這項變革揭示了證交所看穿未來「新錢」安全的關鍵:數位韌性。新部門將統合資安治理、數位轉型與 AI 業務開發，不僅要利用 AI 進行智慧監理與防詐識別，更要強化系統的高可用性與安全性。在台股三萬點的高位，如何保護投資人的血汗錢、防禦數位攻擊，已成為證交所「執掌新錢」的最重要防線。

廢除秘書部的「敏捷生存學」

在這次十年一見的改組中，最令外界意外的內幕是老牌「秘書部」的消失。這代表證交所正大幅「去繁化簡」，將後勤與行政支援體系打散併入專業部門，以換取面對國際競爭時的「敏捷度」。在台股破三萬、市場節奏快如閃電的當下，證交所正以此舉告別傳統官僚架構，轉型為具備跨部門協作效率的「金融特種部隊」。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

