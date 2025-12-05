台股3萬點不是夢？ 網一票喊太低：台積一拉就上了





日前國泰金控總經理李長庚在法說會上，提到台股挑戰3萬點「應該不是夢」，引發網友熱烈討論。有些人同樣樂觀，甚至認為「喊太低」；但也有人憂問是否「要洗散戶下車」？

該名網友是在論壇PTT轉貼國泰金總經理李長庚對台股未來「3萬點不是夢」的樂觀預測，李長庚認為，台灣在GPU、TPU與各式AI應用供應鏈上具全球關鍵地位，只要AI大方向未變，市場雖會震盪但整體趨勢仍偏多，對未來一至數年台股走勢維持樂觀，3萬點甚至更高並非毫無根據。

廣告 廣告

▼國泰金總經理李長庚，認為台灣在GPU、TPU與各式AI應用供應鏈上具全球關鍵地位，因此對未來的台股走勢提出「3萬點不是夢」的樂觀預測。

該網友以此新聞發起討論，表示自己也同樣看好，認為未來「對人工智慧需求非常非常強」，加上從記憶體、先進製程、CoWoS封裝到線材與電源供應等各項供應鏈都「處處吃緊」，「沒有哪一樣是充裕的」，在需求強勁的情況下，他不認為會有「AI存在金融泡沫」，也不認為將來會跌破季線，並指出台灣最大主力已上看3萬5千點，對於未來AI發展的延續性與台股再創新高懷有高度信心。

此話題吸引不少網友留言討論，有些網友同樣對台股未來抱持樂觀態度，認為「真的不是夢啊，基本面有撐」、「穩了」、「三萬太簡單了」，也有人以台積電ADR溢價、台積電股價上行等實際情況佐證大盤上3萬不難：「台積拉一下就上去了」、「台積漲到1700就有了啊」。甚至有人提到一些財經網紅的預測更大膽，並再往上加碼預測至3萬3、3萬5、3萬6不等，呈現股民對於長線多頭的期待。

▼有網友對於「台股站上3萬點」抱持樂觀看法，並認為「台積拉一下就上去了」。（示意圖／取自東森新聞資料照）

不過，也有一派網友持保留態度，認為台股站上3萬點固然有機會，但「花多久時間達成」也是重點，認為未限定時間的高點喊話缺乏實質意義：「問題是要多久，沒限定時間喊上看百萬都沒問題」、「十年後上看十萬」。也有人表示，即使長線發展樂觀，但仍可能有中期修正，也有人反向思考，認為在一片樂觀的聲浪下反而要謹慎，在站上高點之前，中間可能會有下修時期：「喊成這樣一定有回檔」、「漲上去之前要先把你們這些散戶洗下車」，還有網友認為，若能抱穩長線是樂觀的，只是要謹慎思考進場時機點：「長期當然會上3萬，就看中期修正到萬8這波要不要賺」。

（封面圖／東森新聞資料照）

更多東森財經新聞報導



只要AI持續熱！ 國泰金李長庚：台股3萬點不是夢

台股要衝3萬點？ 被軋空手的急了 達人曝「追高戰術」搭年底行情

曾準確命中台股高點！最準券商再出手：明年挑戰34988點