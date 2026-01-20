台股3萬點只是開始？！ 台積電先進製程、HBM4引爆產業新動能

【緯來新聞網】2026年台股迎來史詩級開局，指數強勢攻上3萬點大關，使國安基金決議率先退場。接著迎來台積電（2330）今年度首場法說會，官方不僅公布2025年獲利年增四成的驚人表現，更釋出樂觀的財測展望，為3萬點之後的台股注入強心針。與此同時，台美貿易談判也傳出關鍵進展，關稅正式以15％定案。這波由政策與資金推升的行情，隨後也獲得基本面的強力支撐。

身為資深半導體分析師的陳慧明首先揭露，台積電2奈米與3奈米的漲價策略已獲得AI巨頭買單，甚至出現客戶為搶產能願意支付高額溢價（Premium）的現象。更具震撼力的是，台積電在美布局的能見度已直達2040年，這意味著特定的半導體設備商將擁有一張長達15年的「保證訂單」。他在節目中進一步釐清，隨著HBM4引發史上最強缺貨潮，記憶體產業不排除迎來長達24個月的超級循環，這對供應鏈的獲利結構將產生翻天覆地的改變。



與此同時，程正樺將目光轉向應用端的革命。他深入解析中國「豆包手機」的恐怖潛力——一個能跳過所有App、直接代勞查價與支付的全新AI模式，並預言Apple極可能在明後年「直接抄作業」。他指出，當市場還在討論算力時，AI規格的演進已帶動電源供應器（PSU）密度從3.3Kw飆升至12Kw，這背後隱藏了特定PCB與散熱廠商的轉單利多。



然而，在市場一片看好、無視風險之際，兩位專家卻在節目的最後罕見同步發出警告。程正樺直言：「沒有風險才是最大風險」，目前台股融資餘額創新高，且反映法人持股的「美林牛熊指標」顯示市場已進入過熱的「ALL IN」狀態。究竟當總經指標一片看好，卻看不到風險時，散戶該如何預防隨時可能到來的高位回檔？



