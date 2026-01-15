台股3萬點帶動！股票型基金前五強曝光 這檔首次站上500元

【記者呂承哲／台北報導】台股站上3萬點推升股票型基金淨值，根據晨星統計至1/14，投信股票型基金淨值王統一全天候基金，每單位淨值達到513.19元，成為首檔淨值超過500元的基金，統一奔騰基金則以淨值415.78元緊追在後，為科技股票型基金第一。

資料顯示，投信股票型基金淨值前五名清一色為台股基金，冠亞軍皆是統一投信基金，分別為統一全天候、統一奔騰基金。統一投信另一檔上榜基金為統一黑馬，淨值也達到359.55元，排名第四。

廣告 廣告

以基金屬性劃分，統一全天候及統一黑馬基金為台股一般型基金，投資範圍涵蓋台股所有產業，遇到類股輪動表現時，可以靈活調整投資組合的產業配置，抓住台股不同期間的投資機會。統一奔騰基金則是聚焦科技股，在新時代科技趨勢中，挖掘科技股強勁成長動能。

統一全天候基金經理人陳意婷表示，台灣出口動能維持強勁，顯示AI和消費性電子產業的拉貨需求仍旺盛。隨著輝達GB300通用晶片、谷歌及亞馬遜等雲端服務商的ASIC晶片需求持續上修，預估相關出貨將逐季快速拉升，帶動供應鏈營收成長。

投資策略均衡佈局具備長期成長趨勢的族群、低基期漲價概念股，首選AI硬體供應鏈、台積電2奈米量產受惠股、上游電子材料類股。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

打住不打商 東區大安路店面1.29億元單坪242.5萬元無貸款成交

哪些生肖在愛情中最傻？一頭熱付出卻得不到回報

混血女模挑逗已婚富商「想玩嗎」 女律師：當人肉飛機杯的瞎妹越來越多

