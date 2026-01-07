台股3萬點虛胖？金管會曝爆大量源頭 他分析台積電1張近170萬「還在漲什麼」

台股新年火燙，大盤衝上3萬點，晶圓代工龍頭台積電（2330）屢創新天價。對於近日台股成交爆大量，金管會主委彭金隆今（7）日到立法院財委會備詢表示，外資投資仍是主要資金來源，參與度逐年提高，這幾天確實成交金額較多，但仍在正常範圍。專欄作家James Jseng昨日則在臉書以「台積電在漲什麼？」為題分析，台積電如今已經貴到1張近170萬，但外資還在喊買進，「難道說台積電還會更賺錢嗎？」他指出，現在法人之所以喊買進，原因在於2027年將會是台積電營收的關鍵轉折年。

​台積電領漲台股站上3萬點，有立委點出，6成公司股價還在年線之下，市場結構失衡，科技類股獨強，若AI泡沫成真是否恐影來衝擊？據《中央社》報導，彭金隆表示，台灣資本市場不缺不確定因素，2025年就歷經很多波動；而過去10年，股價在年線以下占比低至18%、高到79%，受景氣很大影響，若流動性差，會請櫃買中心跟證交所關注，對於促進好股票的流動性，都有計畫在執行，會持續針對未來狀況做準備；證交所補充，有推出價值提升計畫，上市公司必須揭露中長期策略，並加強宣導。

針對台積電發展，​James Jseng在文中指出，台積電2027年的先進製程的產能年增幅可能一舉放大40%到50%，同時推進到A14世代；若計畫順利，2028最先進的製程占12吋晶圓總產能的比重，將從2025年的3成挑升到超過5成，這也意味著更高的利潤，是各家喊進的原因。他提到，為了產能能達到預期，台積電有兩的巨大的「超級園區」計畫，一是南科Fab18擴建案，二是台中中科規劃代號「Fab25」的新園區。前者預計整體規模擴大5成，2026年動工、2027年底裝機；後者整體可容納4至6座先進製程廠房，然而兩年新建9座晶圓廠遠遠不夠。

他進一步說，於是台積電還有「舊廠資產活化 」計畫，將現有幾座8吋舊廠轉型為高附加價值的先進封裝基地，預計在1、2年內完成，轉型完成後的單位價值可達到原本所生產的傳統8吋晶圓5到10倍，隨著台南等新據點陸續加入，先進封裝的營收到2027年預估成長到380億美元，就光先進封裝而已，1年營收就1兆。整體來看，台積電現在在全台灣共有12到14座的新廠新建或動工，其中6座廠正是傳說中「桃園人永遠的痛。」1萬個菁英工程師改住進高雄，房地產、商業規模未來將完全改觀，中油高雄煉油廠留下的污染土地成為科技重鎮；桃園龍潭，將繼續種茶，南北發展將翻轉，只因為市民曾經做下一個錯誤決定。

