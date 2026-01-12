台股3萬點還沒漲完？基金操盤手點出關鍵時刻，等到這時候可望再創新高

台股近期漲勢凌厲，從去年底衝破歷史高點後就看不到「像樣」的回檔，迄今頗有向上挑戰31000點的氣勢。儘管國際局勢波瀾再起，但法人認為台股基本面穩健，受此影響有限，尤其AI產業鏈動能強勁，第二季可以觀察資金回流情形，屆時有機會再創新高。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢指出，市場高度關注美國聯準會（Fed）利率決策，儘管現階段降息態度趨於保守，但觀察企業端已經出現資金緊縮現象，包括甲骨文（Oracle）信用違約交換飆破16年高點，顯示債務違約風險升高；輝達（Nvidia）上季財報應收帳款增加，也反映客戶資金周轉壓力。

展望後市，梁恩溢預期今年第一季台股將受到2月長假效應呈現震盪整理，3月持續盤整，隨著聯準會主席鮑爾於5月任期屆滿，市場迎來鴿派新任主席，流動性政策將轉向寬鬆，第二季即會開始反映政策走向，有望成為台股走高的關鍵時刻。

在產業配置上，梁恩溢強調半導體仍是台灣核心命脈，當前評價面在地緣政治干擾下被明顯低估，尤其在美國對中國實施制裁、設備取得受限的背景下，台積電取得絕對領先地位，同時積極布局全球，包括在日本與Sony合作、歐洲與車廠結盟，以及在美國設立最先進製程廠區，確保技術優勢並深化與全球頂尖客戶的長期合作，將持續領軍台股成長。

國泰投信說明，截至2025年12月31日，國泰台灣高股息基金持股的半導體業及電子零組件占比約各3成，電腦及週邊業及其他電子業占比則約1成，前十大成分股包括台積電、南亞科、旺矽、台光電、金像電、貿聯-KY、致茂、台達電、智邦及信驊。

梁恩溢指出，台灣是全球難得能提供從上、中、下游完整AI供應鏈的國家，如今AI伺服器需求大幅成長，記憶體需求量更超越過去40年電腦與手機總和，且此趨勢預計延續至2027年。零組件廠商為解決過熱與效能問題，技術不斷升級，例如散熱從氣冷轉向水冷、銅箔基板（CCL）材料從M7升級至M9；消費性電子復甦週期較預期長，國泰台灣高股息基金將更集中配置AI上游半導體，相較於已大漲一年的零組件與原廠委託設計代工（ODM）廠商，半導體龍頭更具投資吸引力。

國泰投信提醒，投資人無法精準預測市場高點，與其場外觀望，不如維持紀律、及早布局，採取「有閒錢就買、越早買越好」是現階段的核心策略，適逢農曆春節將至，年終獎金入袋後，正是將閒置資金轉化為長期資產的好時機。若有一筆資金，可以直接進行長線布局，遇到市場回檔也能適時加碼；如果資金有限，則可透過定期定額方式，有望參與AI浪潮的長期成長，分享台灣企業帶來的豐厚回饋。



