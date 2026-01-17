台股3萬點還能追？小白入手「70元0050」心慌求解 前輩曝最佳買點時機

台股熱度不解，有股市小白近日入手0050，但擔心追高上網詢問，股市前輩建議，當下就是投資最好的買點，圖為示意圖。（翻攝自Unsplash圖庫）

台股今年初突破3萬點之後，如脫疆野馬不斷衝高，吸引股市小白加入股民行列。一名網友日前發文表示，他買了人生第一個0050，價位在70.45元，但又怕被割韭菜，詢問前輩「現在才買會不會太晚了」。眾多老手紛紛給予股市名言打氣，有人提到，「投資最佳3個時間點：昨天、今天、明天」；也有人說，「當下永遠都是最好的買點 時間是最好的複利武器」，不過，老手們仍提醒，投資請用閒錢。

今年1月5日台股正式突破3萬點大關後，大漲小回一路衝高，至昨（16日）受到台積電（2330）法說會激勵，大盤再飆598.12點，以31408.70點作收，漲幅1.94%；權王台積電勁揚50元，收在1740元；國內規模最大ETF元大台灣50（0050）也上漲1.35元，來到72元。

廣告 廣告

眼見大盤不回頭，一名股市小白日前忍不住跳下去，入手0050，但他也擔心可能被割韭菜，發文詢問前輩們，「買了人生第一個ETF0050，現在才買會不會太晚？」從原PO曬出的截圖，他價位買在70.45元。

貼文一出，不少新手紛紛留言表示，自己也剛起步；資深前輩則原PO股市金句，「當下永遠都是最好的買點，時間是最好的複利武器」、「投資最佳的3個時間點：昨天，今天。明天」、「定期定額，長期持有，平均成本」、「49時我叫朋友買，朋友也是問：現在好像是高點，最後她6x進場～」、「不會，雖然相較20至30元買的人差很多，但畢竟是大盤ETF 慢慢增加吧」、「我60幾塊買也被說太晚，現在都70了」。

雖然股市呈現榮景，投資人也抱持樂觀，但仍有老手們提醒要注意風險，「請用閒錢投資，有開始就不嫌晚」、「不要把錢全部投入就好，至少留不能動的保命錢，寄定存」、

元大台灣50（0050）是國內規模最大ETF，不僅規模突破兆元門檻，投資人數也來到211萬人，是首檔達成200萬人里程碑的ETF。

更多鏡週刊報導

騎樓停車被開單600元 高雄男抗罰一路敗！逆轉勝關鍵曝光

阿公上個廁所孫子不見了！4歲童偷搭捷運走失 暖心女警靠「汪汪隊」立大功

入伍兩週就受不了！「軍魂部隊」二兵落跑30天遭通緝 下場出爐