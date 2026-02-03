台股3萬點、人均GDP翻倍 綠秀15年經濟成績單洗臉馬英九：對中投資越低，台灣經濟越好





主計總處公布台灣114年第4季經濟成長率概估為12.68%，推升全年經濟成長率達8.63%，創民國100年以來、15年來最高水準。主計總處也指出，114年人均GDP為3萬9477美元，直逼4萬美元大關。民進黨在臉書大內宣表示，台灣的好成績不只贏中國、贏美國、贏韓國、贏日本，也是世界主要國家中最棒的！民進黨秀政績圖卡狠酸馬政府，強調「對中投資越低，台灣經濟越好」。

台灣經濟表現比預期更棒，民進黨指出，去年四月關稅談判剛開始時，不少人紛紛悲觀預測台灣的經濟表現，結果一整年下來，主計總處公布的數字，一次比一次高，預測的經濟成長率，從5％、6%、7％，最後一舉突破了8%！

民進黨表示，數字會說話！民進黨執政之後，一改過度依賴中國經濟的高風險路線，轉為積極布局全球市場，把台灣的好行銷給全世界，如今各項經濟數據都已證明：走向國際才是對的路。

民進黨指出，從2010年至2025年間的經濟圖表可以看出，台灣對中國投資占比，15年來從83.3%大幅降低至3.75%，各項經濟表現則明顯攀升：

人均GDP：19,197美金提升至39,477美金。

台股加權指數（當年年底收盤數值）：8,972點攀升至28,963點。

失業率：5.21%降低至3.35%，25年來最低！

民進黨強調，台灣正走在正確的經濟路線上！賴清德總統已經表示，政府將繼續「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」，讓台灣產業能更進一步立足台灣、布局全球、行銷全世界，與民主夥伴一起引領下一個世代的繁榮！「對的路一起走」。

