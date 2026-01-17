台股3萬點！小白入手「70 元 0050」憂成韭菜 前輩點破存股關鍵

財經中心／程正邦報導

台積電舉辦2025年第一季法人說明會，激勵台股表現亮眼。（圖／台積電提供）

隨著台股在 2026 年初強勢跨越 3 萬點大關，市場熱度已進入全民參與的狂飆期。即便大盤指數屢創新高，依然有許多股市新手（小白）前仆後繼投入。日前一名網友在社群平台分享，自己首次進場購買指標性 ETF 元大台灣50（0050），買入價位為 70.45 元，但看著不斷墊高的指數，心中不免擔憂淪為「高檔接盤俠」。對此，資深前輩們給出了冷靜的建議：在指數化投資中，開始的動作永遠比猜測高點更重要。

0050投資人數正式突破166萬，超越台積電164萬人紀錄，躍升台股最夯人氣標的之一。受惠於費用率調降、股價分割及年化報酬達12.6%的長期績效，投資人持續湧入。法人指出，相較個股波動風險，0050透過分散投資與低成本，讓散戶「不用選股也能參與大盤」，成為穩健存股首選。（圖／記者師瑞德攝影）

指數不回頭：台積電神助攻帶動大盤飆破 31400 點

台股近期走勢如脫韁野馬，昨（16）日受台積電（2330）亮眼法說會與台美貿易利多激勵，權王大漲 50 元至 1740 元，推升大盤單日狂飆 598.12 點，最終收在 31,408.70 點。

作為權重最高的 ETF，0050 也隨之水漲船高，昨日收在 72 元。對於在 70.45 元入手的原 PO 而言，雖然帳面已見紅，但對於「身處 3 萬點高位」的恐懼感依然強烈。他在貼文中焦慮詢問：「現在才買會不會太晚了？」

前輩心法：投資的最佳時機是「現在」

針對原 PO 的不安，不少投資老手紛紛分享股市長青心法，核心觀點多集中在「時間價值」而非「短期價差」。老手直言，「當下永遠是最好的買點」，因為 0050 追蹤的是全台市值前 50 大企業，具備汰弱留強機制，長期而言與國運連動。

與其擔心一次買在最高點，前輩建議採取「定期定額」，透過平均成本法來化解心理壓力。有資深股民回憶，當年 0050 在 50 元、60 元時，同樣有人喊「太貴了」，結果如今已站穩 70 元大關。

數據亮眼：0050 規模破兆、國民人數衝破 211 萬

0050 的受歡迎程度也體現在數據上。作為國內首檔規模突破兆元門檻的 ETF，其受益人數已來到 211 萬人，持續刷新國內投資紀錄。這反映出在 AI 與半導體雙引擎驅動下，台灣龍頭企業的競爭力已獲得廣大投資人的高度認可。

元大台灣50（0050）規模在去年12/8正式突破1兆元大關，成為台灣ETF史上第一檔「兆元產品」。0050自2003年成立至今報酬率達1261%，長年穩居存股族首選，並享費率優勢，持續與台股共成長。（圖／元大投信提供）

專家警示：榮景下仍須緊握「閒錢」原則

儘管市場氛圍樂觀，但「不敗教主」陳重銘近期在社群提醒小白，面對 3 萬點高點，「定期定額」是唯一的解法，並強調應保留至少 30% 的現金，以防美股震盪帶來的回檔。多位理財專家提出兩點提醒：

1. 嚴禁全押（All-in）：在高檔震盪期間，應保留部分現金作為應急或大跌時的加碼資金。

2. 區分閒錢與保命錢：股市波動是常態，若投入的是短期內需支出的款項，容易因價格震盪而導致心理防線潰散。

