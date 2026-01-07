台股3萬點，股民荷包卻要緊了？補充保費新制討論又起 報告還原推動時間軸

今（2026）年許多新制度上路，由於年底安全準備金達2個月、未低於水位，一般保費確定不漲，維持5.17%。值得注意的是，為擴大健保財源，​衛福部去年研擬推動《健保法》修法，將薪資以外「單筆超過2萬元」的利息、股利等收入，課徵2.11%補充保費，改為年度結算制，且將扣繳上限提升至5000萬元，如今台股衝上3萬點大關，近日相關訊息又在網路上流傳，台灣事實查核中心對此發布調查報告。​

調查報告指出，近期網路流傳影片，聲稱衛福部推出健保「補充保費」新制，1年內利息、股利、租金超過2萬，需繳2.11%的補充保費；網傳影片為特定臉書粉專在2025年12月中旬發布。查核中心表示，衛福部去年11月提出補充保費新制，但因後續引發社會爭議，行政院、衛福部已在該月6日宣布，改革方案仍在研議，暫停爭議規劃。當時，​衛福部長石崇良當時說明，​健保補充保費有6類，包括利息、股利、租金、兼職收入、執行業務所得以及超過薪資4倍的獎金。

新制改年度結算 衛福部：避免民眾拆單因應

調查報告顯示，石崇良指出，現行補充保費採單筆計算，每筆收入超過2萬元，需繳2.11%補充保費；研擬自2026年預計修改《健保法》，改成「年度結算」，將優先從利息、股利、租金做起；衛福部補充，由於現行單筆計算制民眾可能會拆單因應，規避單筆2萬元門檻，改成年度結算後，預估能為健保財務挹注100至200億元，受影響人數約480萬。

查核中心表示，但由於該項規劃引發社會疑慮，如可能衝擊ETF投資人、定存族等，而後已暫緩規劃，衛福部說明政策研議中，未來會尋求有共識作法，再行推動；經查相關機關公告及新聞稿，都並未提要再推動補充保費新制。查核中心進一步說，網傳影片擷是取自網路媒體去年11月的報導，描述的是當時的民間反應，而非近期事件，傳言影片是在12月19日才發布，並未提及後續發展，已造成不少民眾誤解為政府新政策。

