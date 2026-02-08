台股3萬點、GDP破4萬美元，為何人民無感？郭岱君點出台灣危機：缺乏有力的領導

2026年股市看漲，台股3萬點、GDP創新高；半導體產業扶搖直上，全國將近1300萬人開戶，要投資股票。然而，即使帳面數字表現亮眼，多數民眾卻對經濟成長表示無感。對此，美國史丹佛大學胡佛研究院研究員郭岱君，在由主持人路怡珍主持的風傳媒《下班經濟學》表示，台灣正因過度依賴半導體而付出代價，不僅資源分配不均、政治內耗嚴重，基層官員翻轉未來的勇氣也在消退。

郭岱君表示，台灣從土地改革的成功以及一連串的外匯貿易改革，都做得非常的好，所以起飛非常快，並繁榮的發展。但問題是，台灣太成功了，但世界一直在改變；市場也一直在改變，我們不能永遠依賴一個成功的模式。台灣從紡織、半導體到電信產業，都做得很好。可是就是因為做得很好，所以所有人就都往那邊跑；資源也往那邊跑。這就是政府的責任，政府應該注意資源的分配，並且要看到整個局勢和市場的變化。

股票大漲、GDP 4萬美元 民眾卻無感？ ​

郭岱君指出，台灣做得對的地方，就是過去的政府非常的務實，成功的將台灣經濟從農業轉為工商業，並進一步再轉為科技方面。但在整個發展過程中，我們疏忽了其他的問題，比如人口、能源與資源分配等。現在人均GDP到了4萬美元，聽起來很不錯，但人民有沒有感覺到？沒有。因為人民覺得房子很貴；薪水沒有甚麼漲；物價也很高，然後分配不均，這都是台灣政府以及人民要共同面對的挑戰。

風傳媒國際與兩岸中心副主任杜宗熹則認為，對於台灣民主化後，還有沒有辦法再次拱上經濟？重要的因素是長期人才的培育，也就是說，高層是不是真的信任基層文官？最高層是七老八十的掌權者，沒有問題。但他們敢不敢授權讓中壯年世代去做決策？這世代已經有20、30年的工作經驗以及比上一代更高的學識、出國經驗等各方面經歷，也較懂業界需求。敢不敢放手讓他們做決策，非常的重要。

郭岱君則表示，對於再次拱上經濟，只要想做、願意做、決心做，那當然可以做。很多人認為，因為民主政治有選舉，反而耽誤了經濟發展，因為政客要迎合他的選票等等。其實也不盡然，因為威權政治的好處是做事情很快、效率很高，但是容易有錯，有錯以後不太容易糾錯。民主政治的好處就是，雖然緩慢一點，但是容易糾錯，也比較能夠聚集全民的共識。但首先，政黨要能夠和諧、能夠合作，並且讓整個國家政府的專心、資源與注意力全部傾注在經濟跟民生上面。以台灣人的聰明，怎麼會想不出好的辦法來？肯定想得出來啊。

為何年輕人買不起房？ 郭岱君： 社會資源、薪資分配不均 ​

郭岱君認為，現在感覺到大家普遍都認為不公，然後生活物價太高，生活非常困難，年輕人買不起房子，也認為整個社會資源以及薪資分配不均。但有這樣的氛圍，政府如果現在能夠登高一呼，能夠推動經濟。前總統蔣經國時代，每年都有國是會議，讓海內外的專家回台討論、建立共識。現在最主要的就是政黨要能夠溝通協作，主政者不要一天到晚操作政治的東西，人民已經很厭惡了。

郭岱君直言，要登高一呼推動經濟，首先要找專業的人士討論、凝聚共識；朝野要互相溝通、討論，找出方向。現在需要解決分配不均、能源與人口，以及因應地緣政治，如何做彈性的調整？召集各方面的人進行討論不是很難，在過去不僅每年召開國是會議，平常各種報章雜誌也經常有很好的專論提出來，也有各種的辯論，並由主政者的智慧與頭腦做判斷，也會信任專業的官僚，最終擬出好的方案。這幾十年失敗不是敗在台灣人變笨了，台灣人還是很聰明。而是敗在政府做得不好。台灣過去幾十年缺乏有力、卓越的領導。

郭岱君續指，雖然台灣現在生活比較富裕，但台灣從來沒有像現在這樣子的分歧、這樣子的憂慮、這樣子的不安以及這樣子的不滿。台灣現在是處在一個不安和不滿的氛圍裡面，過去從來沒有像現在這樣嚴重。這是要立即趕快處理、解決的問題，需要由社會上的領導人物以及政府的領導推動。不要對台灣失望，台灣很多人非常關心社會、願意奉獻自己；台灣也有很多好的、有能力、有知識的官員，只是沒有受到應有的尊重跟重用。

杜宗熹則表示，不管是少子化、買房成本、貧富差距或是教育等問題，其實有很多案例是可以跟國外學習的。我們現在最大的問題，是不願意學習。但所有成功的人，都是愛學習的。



