台股3萬一度失守 投顧：記憶體族群跌停牽引大

AI話題持續發燒，台北股市記憶體族群近日持續飆漲。證交所、櫃買中心公告從今天(9日)開始相關族群被列為處置股票，撮合時間延長，不少相關個股早盤下殺到跌停，拖累台股3萬點一度失守。投顧指出，過往記憶體族群被視為景氣循環股，但如今在台股成交量達新台幣1,000億至2,000億，對大盤指數牽引發揮作用。

過去記憶體被視為「景氣循環股」，價格大起大落，但如今「身價」不同。摩爾投顧分析師江國中指出，過往生產傳統DDR4記憶體的輝達(NVIDIA)、美光(MU)、海力士等三大原廠，將產能拉去生產高毛利的高頻寬記憶體和DDR5，造成傳統記憶體缺貨，台灣生產傳統記憶體的供應鏈接手，成為市場追捧的目標。

萬寶投顧執行長王榮旭也指出，雖然從9日開始，台股相關記憶體族群因為近期過熱而被「關禁閉」，延長撮合時間，導致相關個股早盤一度下殺至跌停，也拖累大盤指數一度摜破3萬點大關，但記憶體後市仍被看好，因此很快跌停就被打開，買盤陸續敲進，台股也重新站回3萬點之上。王榮旭說：『(原音)因為昨天美光重挫，所以變成今天早上記憶體股票都急跌。韓國股市比重比較高是三星海力士，今天韓國股市跌應該也是三星海力士跌所導致，但是今天台股早上的時候，是南亞科、華邦電跟旺宏以及力積電都殺到跌停，就整個把台股拖下去。因為過去來講的話，記憶體不會影響那麼大，但是現在記憶體每天的成交量大概有1,000億到2,000億，所以這個就變成有一股牽引。』

分析師也指出，相較於記憶體相關族群表現較為震盪，台積電則由於15日即將舉行法說，市場仍看好其後續AI相關晶片產能，股價依舊在高檔徘徊，對於台股大盤也形成支撐作用。

匯市部分，受地緣政治影響，資金陸續返回美國，美元指數回升，亞洲主要貨幣偏貶，新台幣兌美元匯價9日早盤在台股下跌下貶破31.6元，來到31.65元上方。 (編輯:柳向華)