台股3萬1卻翻車？「反指標女神」出手就跌停 網驚呼：科學盡頭是玄學

實習記者藍子瑄／台北報導

台股大盤創高之際記憶體股卻翻車，巴逆逆曬出持股截圖，巧合引發網友熱議。（示意圖／PIXABAY）

台股近期氣勢如虹，指數一路走高，今（20）日更一舉衝破3萬1千點大關；不料記憶體相關個股走勢卻急轉直下。巧合的是，被網友封為「反指標女神」、「東方神秘力量」的巴逆逆也曬出持股截圖，名單中正好出現重挫的華邦電及南亞科，讓不少網友直呼：「果然科學的盡頭是玄學」。

「反指標女神」再發威？巴逆逆曬持股 網友朝聖笑翻

巴逆逆在臉書貼出持有華邦電、南亞科的截圖後，忍不住發文自嘲「爛股票，我不玩了啦！嗚嗚嗚嗚」、「Are you kidding me？這會不會太扯？？？？跌停是怎樣？」貼文曝光後，立刻吸引大量網友朝聖留言，紛紛笑稱「再次見證反指標女神的威力」、「被割韭菜了」、「太猛了」、「科學的盡頭是玄學」、「沒有人能超越妳了」。

留言區更是一片熱鬧，不少股民開玩笑表示「美女…妳真的太厲害了，一碰就跌停」、「女神快出掉吧」、「謝謝妳為股民做出巨大的貢獻」也有人哀號「我沒跑掉啊啊啊啊」、「昨天看到妳進場就該相信直覺」，甚至有人調侃「妳真的是我們的明燈」。

法人回歸基本面 南亞科、華邦電實際衝擊評估

法人分析，南亞科產能主要集中在國內廠區，銷往美國的比重不高，加上目前DRAM市況供需偏緊、需求仍維持熱絡，有助於分散外在不確定因素所帶來的影響。至於華邦電，產品應用涵蓋物聯網、車用與消費性電子，客戶多集中於亞洲組裝端，除非終端產品銷往美國並被追溯零組件來源，否則短期內直接衝擊有限。

近期記憶體族群波動，也與美國關稅言論有關。美國商務部長盧特尼克日前出席美光（Micron）紐約州新廠動土典禮時指出，未來未在美國生產記憶體的廠商，恐面臨高達100%的關稅。外媒點名南韓三星、SK海力士可能首當其衝，台廠南亞科、華邦電也被列為潛在受影響對象。

對此，南亞科總經理李培英日前受訪時回應，南亞科目前銷往美國的產品比重不高，短期內也沒有赴美設廠的規劃。法人認為，相關關稅說法仍待政策明朗，短線情緒面雖造成股價震盪，後續仍須觀察國際變化。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

