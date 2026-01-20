台股32K要過了？台積電盤後鉅額出現1822元

日 期：2026年01月20日公司名稱：大同(2371)主 旨：大同擬對子公司志生投資股份有限公司進行現金增資發言人：丁爾昆說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱：志生投資股份有限公司標的物之性質：普通股2.事實發生日:115/1/20~115/1/203.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:本公司投資審議會民國115年01月20日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：25,000,000股交易每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣250,000仟元。6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係

中央社財經 ・ 15 小時前 ・ 發表留言