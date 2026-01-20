台股32K要過了？台積電盤後鉅額出現1822元
[NOWnews今日新聞] 台積電20日盤後鉅額交易成交價首度衝破1800元大關，最高成交價出現1822元，市場解讀成短線多頭動能仍在醞釀。
根據證交所資料，台積電這次盤後鉅額配對共成交12筆，價格區間落在1822.11元到1757.50元之間，其中有20筆成交落在1822元附近，高於20日現貨收盤價1775元，溢價幅度達26%。
法人分析，鉅額交易與現貨價差超過47元，推算加權指數短線將衝破32000點。
台積電20日收盤價為1775元，上漲0.85%，成交量32687張。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
力挺！台積電最後一盤爆買單收1755元 台股由黑翻紅上漲120點
台積電美國時刻到來！外媒關注台灣「矽盾」恐現裂痕
影／台灣模式非供應鏈外移！鄭麗君揭台積電布局：壯大護國神山
其他人也在看
玻纖布迎史詩級缺貨潮！台玻連拉3根漲停、這電機機械股「4天噴40.63%」 全場42檔攻頂
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（19）日終場漲230.59點，收31,639.29點，漲幅0.73%，成交金額8007.18億元，盤後共計42檔上市漲停股，其中半...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積電擴大美國布局 專家：「矽盾」難撼動
台積電擴大在美國投資，引發外界擔憂台積電數十年來帶給台灣的「矽盾」保護可能受到影響，然而專家認為，台灣的半導體製造地位在短期內不太可能被取代。中時財經即時 ・ 9 小時前 ・ 1
高股息台股ETF 國人最愛
大盤創高帶動台股ETF整體規模也頻創新高，統計至1月20日，包括主、被動台股ETF共80檔總規模來到4.14兆元，再創歷史新高，統計自2026年來共增加2,573.49億元，其中有24檔規模同創新高，前五大中的群益台灣精選高息（00919）、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）等3檔都是高息型，顯示出大盤高檔，投資熱錢有轉往穩健高息的態勢。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
17檔被動式台股ETF績優
台股於20日收盤再創新高31,759點，統計2026年以來已大漲2,796點、期間歷史最高點31,827點漲幅9.88％，而ETF市場中，相比2025年主動式的亮麗表現，被動式ETF在元月以來表現則扳回一城，有17檔繳出兩位數以上漲幅的台股ETF全數為被動標的，其中台新臺灣IC設計（00947）、兆豐台灣晶圓製造（00913）等，更是大漲19.83％、18.81％。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
放眼2利多 台股續攻高可期
馬年以來在台積電領軍大漲，年初以來指數漲幅已達8.44％。投信法人指出，這波急漲行情主要由內資推動，市場關注後續美國大型科技股財報，利多題材接力，助攻台股維持震盪攻高格局，觀察自2000年以來，台股第一季與第四季向來是相對突出的雙旺季，平均漲幅分別為4.4％與4.7％，上漲機率皆達7成以上，明顯優於其他季度，首季表現被視為全年度風向球。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
元月多頭行情啟動！台積電財報炸裂 點名這幾檔與積共舞
台積電2026年資本支出超出市場預期，表示公司已成功轉化全球AI基建浪潮為實質獲利，預估台股元月多頭行情有望「積」情再起，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
台股AI供應鏈 資金瘋搶進
台股年初延續強勢，CES題材、AI晶片需求升溫，半導體與AI供應鏈成為資金匯聚核心，權值股帶動電子族群走強，記憶體、面板與光電族群同步受惠，成交量顯著放大，市場風險偏好走升。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
大學校系篩選規則大改怎麼填？專家改建議
[NOWnews今日新聞]學測三天考試落幕，成績將在2月25日出爐，距離成績出爐仍有超過1個月時間。教育機構得勝者文教升學輔導專家建議，學生把握時間、熟悉目標校系的標準，根據個人成績組合提早規劃。若有...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
台積鉅額交易 現1,822元高價
台積電（2330）20日股價收在1,775元歷史新高價位，大漲15元，市值也站上46兆元大關，再刷新台股新紀錄。而據臺灣證券交易所公布20日鉅額交易，台積電出現成交均價在1,822.11及1,822.1元各十張，鉅額交易再為未來台積電股價指路。依台積電20日股價收1,775元與鉅額交易最高價1,822元來看，未來潛在上漲空間仍有47元，上漲一檔（5元）帶動指數上漲超過40點，估計對指數貢獻仍有約近380點，以20日台股加權指數收在31,759點來看，台股指數將上看32,100點之上。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
美股早盤台積電ADR跌2% 美光股價續揚
[NOWnews今日新聞]美股周二（20日）早盤四大指數全面下跌，道瓊工業指數一度跌破600點，台積電ADR跌幅2%，但記憶體族群持續展現強勁態勢。美光與SanDisk股價續揚。美股20日早盤，截止至...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 發表留言
比台積電更絕！韓媒曝三星動員7000人加速美國設廠 今年內全面量產2奈米
台美關稅協議正式敲定，雖稅率調降為15%、享有232條款最惠國待遇，但有部分聲音質疑以台積電為首的台灣企業將投資美國2500億美元，不過觀察競爭對手南韓方面，韓媒《韓國經濟日報》指出，三星已動員7000名員工到美國德州的泰勒晶圓廠，以加快在美量產2奈米的腳步，並將於3月啟動EUV曝光機的試運轉。科技媒體《Wccftech》引述該新聞，指出三星未來計畫在美國......風傳媒 ・ 8 小時前 ・ 6
外資續賣台股近40億！這檔玻璃龍頭訂單上看到2027年 獲單日掃貨8.8萬張
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台股今（20）日收盤收在31,759.99點，上漲120.70點，漲幅0.38％，仍改寫新高，成交金額7783.51億元，外資今賣超39.8億元。...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
打入軍工無人機題材！鴻海旗下小金雞獲美國北約2大廠青睞 今股價逼近漲停
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導鴻海（2317）旗下光電玻璃大廠正達（3149）正式跨足無人機與軍工產業！正達18日代子公司正達戰術科技股份有限公司公告，與1...FTNN新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
大吃玻纖布缺貨潮紅利！台玻收4根漲停、這玻璃股5天拉43% 精測「飆天價」牽手52檔齊攻頂
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（20）日終場漲120.70點，收31,759.99點，漲幅0.38%，成交金額7783.51億元，盤後共計52檔上市櫃漲停股，半導...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
【公告】大同擬對子公司志生投資股份有限公司進行現金增資
日 期：2026年01月20日公司名稱：大同(2371)主 旨：大同擬對子公司志生投資股份有限公司進行現金增資發言人：丁爾昆說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:標的物之名稱：志生投資股份有限公司標的物之性質：普通股2.事實發生日:115/1/20~115/1/203.董事會通過日期: 不適用4.其他核決日期:核決層級:本公司投資審議會民國115年01月20日5.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：25,000,000股交易每單位價格：新台幣10元交易總金額：新台幣250,000仟元。6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係中央社財經 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
廣宇攜鴻海入股Magnax 卡位人形機器人 (圖)
廣宇宣布攜手母公司鴻海，合力注資3220萬歐元取得比利時新創公司Magnax BV 52%股權，卡位人形機器人商機。圖為廣宇的招牌。中央社 ・ 12 小時前 ・ 發表留言
台積電收1760元 台股終場上漲230點
[NOWnews今日新聞]台北股市今（19）日開低走高，盤中在電子股的領漲下，盤中最高來到31827.39點，再寫新高點，終場上漲230.59點或0.73%，收在31639.29點，成交量為7993億...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
劍湖山世界2025年總入園人次重返百萬大關 2026力拚虧轉盈
劍湖山世界（5701）2025年受惠連續假期天數增加、國旅需求回溫，以及政府普發現金1萬元等利多助攻下，總入園人次重返100萬大關，年增率逼近二成，躋身國內前五大觀光遊樂園區！展望2026年，劍湖山鎖定雲林縣強勁的宗教旅遊人潮，積極布局「香客變遊客」策略，力拚營運由虧轉盈。中時財經即時 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
你是越跌越買 還是追高進場？左側交易vs.右側交易 操作策略大不同！一圖看懂你的投資流派！｜看圖說股市
台股衝上31000點，你會耐心等回檔低接，還是跟著漲勢進場賺一波？不同的進場時機，反映出左側交易與右側交易兩種投資風格；同樣一段股價走勢，站在不同位置進場，看到的風險與機會也大不相同。左側交易「逢低買進」的操作有盲點嗎？什麼樣的投資人適合「追高」式的右側交易？認識左側交易vs.右側交易，找到適合自己的投資流派！Yahoo財經編輯室 ・ 14 小時前 ・ 1
【新車試駕影片】不是RAV4買不起，而是Territory更有性價比 2026 Ford Territory 1.5T 渦輪闊境版
Ford Territory的出現，無疑是向台灣休旅車市場丟了一顆震撼彈，首見四電驅油電系統展現福特的科技實力並具備優秀的節能表現，但市場上難免還是有保守派的消費者，福特也有照顧到他們，而且入門即滿配，配備甚至比貴10萬元的油電原生版還要好，讓你不必跟著時代潮流做出改變，有時候維持現狀也是不錯的選擇。車水馬龍網 ・ 12 小時前 ・ 1