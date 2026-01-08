台股7日爆出天量8530億元 外資落跑？

記者李鴻典／台北報導

台股連續4天創高後，7日跌140.83點，以30435.47點作收，成交量爆出天量 8530.07億元。爆天量誰在賣？外資7日在台股賣超298億，獲利了結的意味濃厚。

專家評估，2026年仍然是充滿變動與不確定因素的一年，但也是充滿機會的一年。（示意圖／資料照）

外資到底在擔心什麼？外資圈盛傳，美國最高法院預計將於本週五（9日）公布部分重大案件的裁決，這些案件在美國國內及全球都受到高度關注，其中可能包括備受矚目的川普全球對等關稅案。

美國最高法院官網週二（6日）更新日程，將1月9日標記為「會議時間/無辯論日（Conference/ Non-argument Day）」，並表示當天上午10點大法官可能宣讀已辯論案件的判決意見。華爾街擔心，川普全球對等關稅恐敗訴翻盤，屆時全球資本市場將再度經歷關稅的不確定因素，及川普難以預料的反擊行動。

專家評估，2026年仍然是充滿變動與不確定因素的一年，但也是充滿機會的一年。

