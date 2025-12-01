台股7風險族群別碰？ 專家嘆「這類股」：連主力都不想拉





近期台股多空交雜產業輪動快速，操作上難度也大大提升，隨著年關將近，自身持股的汰弱留強就變得格外重要，財經專家直雲表示，「這7個」風險族群，有任何反彈都不要去搶，不然非常容易套在上面。

財經專家直雲近期在粉專「直雲的投資筆記」中將台股7大族群列入投資的風險清單，他強調儘管族群中可能存在少數表現亮眼個股，但由於選股難度高，建議投資人對整個板塊採取保守迴避策略。

1. 航運股

「航海王」神話已經結束。直雲指出，若將時間軸拉回疫情前，航運股的獲利能力並不突出。但是很多人會沉醉在疫情的航海王時期，疫情後會發現每次拉起來都是假的，因為沒有疫情的航運股就是被打回原形。

2. 軍工股

直雲表示，前兩天軍工在強一堆人又嗨了，但大部分軍工只有台灣人會買單，台灣的餅就這麼大，軍工股其實拉起來就是引誘你而已。台灣的軍工很難被外國買單。

3. 重電股

重電股主要問題還是除了華城有外銷能力，其他都不強，美國的電力自然有他們的公司會供應，其實重電之前2024年大漲也是炒起來的。

4. 營建股

營建股自從被央行打房以後可說是一蹶不振，其中也反彈過很多次，但是央行的打房根本沒有鬆綁，很明顯能看出反彈只是大戶的解套方式，身為台灣人更應該要懂這個明顯的反彈陷阱！

5. 生技股

對於生技股，直雲的態度極為謹慎。他認為生技股真的太謎了，就連國際的生技股都很難做，根本就是在擲骰子。

6. 機器人股

機器人概念股面臨兩大困境：技術普及化與匯率衝擊。直雲分析，機器人概念股多與工具機產業相關，易受新台幣升值影響，壓縮獲利空間。在雙重壓力下，糟糕到連主力都不想拉反彈。

7. 軟體股

儘管年初受惠於如Deepseek等AI相關題材炒作，但直雲認為台灣軟體股的結構多為內銷導向，即使國際有利多消息，對大多內銷為主的台灣軟體公司影響相對有限。

直雲總結，上述多數高風險族群都具有一個共通點：就是做的大都是台灣自己國家的生意，而台灣的產值就這麼大，一塊餅搶來搶去而已，其實就某方面來說也算滿好判斷的，所以他建議有任何反彈都不要去搶，不然非常容易套在上面。

