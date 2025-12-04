台股AI紅利好補 凱基00952最新配息出爐

凱基投信公告去年7月掛牌，旗下凱基台灣AI 50(00952)11月收益分配(資料照，記者李靚慧攝)

〔記者李靚慧／台北報導〕全台首檔台股AI ETF最新一次配息出爐，凱基投信公告旗下凱基優選台灣AI 50 ETF 基金(凱基台灣AI 50，00952)11月收益分配，預計每受益權單位數配發0.03元，連續4次維持此配息水準，預計將於12月16日除息，明年1月13日發放，有意參與除息的投資人，12月15日為最後買進日。

台股AI供應鏈近年獲利持續強勢上攻。凱基投信指出，回顧2020年以來，AI企業獲利呈現明顯向上趨勢，2024年第3季首次突破5,000億元，之後獲利更一路階梯式成長刷新歷史新高。截至今年第3季，整體獲利合計直逼7,000億元大關，展現強大成長力道。

在獲利年增率方面，AI企業自2024年第一季由負轉正後，連續7季維持雙位數成長，2025年第一季年增率更逼近6成，顯示台股AI供應鏈的獲利動能，自2020年以來持續獲得市場需求支撐。

全球AI投資潮同樣加速擴張。近期軟銀創辦人孫正義為布局OpenAI與資料中心而出清輝達股票，凸顯大型科技企業正積極投入AI基礎設施。市場預估，2026年美系四大CSP資本支出將達4,960億美元，年增率上看27%，全球AI軍備競賽進入白熱化階段。資本支出的擴張將推升台灣AI供應鏈實際訂單，為台股AI族群後續的上漲動能持續添柴火。

凱基台灣AI 50(00952)ETF研究團隊指出，AI需求的強勁支撐，台灣GDP與出口數據皆強勁成長，加上美中緊張關係趨緩等利多因素加持，台股盈餘動能預估從第3季開始轉強，並可望一路延續到2026年。隨著美國聯準會降息預期升溫，資金行情可望啟動，受惠於成本壓力降低的中小型AI族群，也可望有一波表現空間。

