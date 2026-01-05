台股AI ETF 配息仔細看! 00952股價配息同步增

台股示意圖。資料照



台股2026年頭兩個交易日也氣勢如虹問鼎3萬點！在護國神山戰新高帶動下，台股也再刷歷史新高，AI族群強勢領軍功不可沒！綜觀台股ETF中主要AI相關ETF，2025年不僅大多繳出雙位數報酬，連配息水準也頗有看頭！

主要台股AI ETF最近一次配息表現來看，月配息ETF中，又以凱基台灣AI50(00952)霸氣配息，配息水準與前次配息水準相較，一舉成長66.7%，成為配息與股價同步成長的AI ETF指標之一。

投信法人表示， 00952最新一次配息，得以從前一月的每股配發0.03元，一舉調升到每股配發0.05元，應該與最近一次的成分股更換有關。觀察00952最近一次換股，護國神山台積電再次歸隊，受惠台積電頻創新高，ETF股價動能也續添火種。

除了晶圓代工龍頭，00952最近一次換股也新納入多檔AI熱門個股，包括散熱模組指標大廠奇鋐、IP大廠創意、CCL大廠台燿，而這幾檔AI熱門股近半年報酬率都有90%~142%的顯著漲幅，成為00952股價漲升的關鍵推手。

隨著00952貢獻漲幅排名前10的成分股2025年累積營收表現強勁，且多為AI相關供應鏈，在2026年AI長多行情助攻下，股價成長動能也值得期待。

