台股ETF人氣排行出爐 主動式+市值型ETF狂吸粉前十名霸榜七檔
台股ETF熱潮持續升溫，投資人不只愛買高股息，主動式ETF也正快速崛起。最新統計顯示，上周受益人增加最多的前十名ETF中，就有4檔是主動式台股ETF，顯示越來越多人希望在AI行情持續發酵下，以更靈活的方式參與台股成長。
從上周台股ETF受益人增加前十名的排名來看，主動式ETF成為最大的亮點，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣（00993A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）共有4檔上榜，類型數量是最多的。
除了主動式ETF之外，市值型ETF同樣受到投資人青睞。像是元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台ESG低碳50（00923）共3檔進入榜單，不少人選擇「跟大部隊走」、「跟著大盤龍頭走」覺得這比較穩健。
市場法人分析，這波ETF買氣背後，最大的推力依然是AI。群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地，需求越來越強，台灣因為擁有完整的半導體產業鏈，在AI晶片製造與封裝上扮演全球關鍵角色，受惠程度自然更高。
她認為，台股長期仍呈現多頭趨勢，特別是兼顧企業獲利成長的高息股，更有機會表現。台灣科技產業本就是全球AI供應鏈最重要的一環，AI發展持續推進，也帶動台積電與其他科技龍頭的獲利增長。
此外，AI題材不只集中在單一族群，相關概念股輪動機會多，從伺服器、晶片到周邊供應鏈，都可能在不同階段接力上漲，讓市場熱度不減。
整體來看，主動式ETF與市值型ETF同步受到追捧，反映投資人一方面想搭上AI成長列車，一方面也希望用ETF分散風險、參與台股長線趨勢，這股熱潮短期內看來仍不會降溫。
台股ETF受益人周增35.7萬人 總人數1,260.7萬人創高 市值、主動人氣旺
根據集保戶股權分散2月6日最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，受益人數上周增加357,367人，總人數來到12,607,312人連續3周創新高，統計今年來已增加433,822人。
【時報-台北電】儘管近期美股面臨沉重賣壓、走勢明顯偏弱，但最新財報顯示，多家科技龍頭仍展現由AI推動的強勁成長動能。法人指出，受惠大型雲端服務商擴大資本支出，以及半導體產業循環回升，市場普遍上修美國科技股未來獲利預估。短線震盪不必過度驚慌，研判今年科技股仍將是全球資金關注的主軸，建議投資人可伺機逢低布局。 市場最新上調科技板塊今、明兩年的EPS成長預期至29.7％與 19.6％，較上一季預估的21.8％與16.3％明顯提升，顯示AI所帶動的成長效益仍在快速擴散。 瀚亞美國高科技基金經理人林元平表示，大型雲端服務業者的資本支出正處於高速成長階段。根據調查，目前企業採用AI的比例為18.2％，而有意於未來六個月導入AI於生產或服務流程的企業占比更達22.1％。在需求端與商業化加速推進、供給端技術持續進步的背景下，AI擴散循環仍於進行中，整體市場成長動能仍強。 基金操作方面，年初以來增持記憶體與半導體設備，並減碼軟體族群，策略方向以受惠AI需求擴散與資本支出上行的記憶體與WFE（晶圓廠設備）為核心。在評價面與股價表現分化之際，基金保留彈性，以利動態再平衡、優化投資組合的風險報酬結構。 富達指
外資賣超、指數不跌 ETF翻轉台股資金結構
台股近年常出現外資賣超，但加權指數持續走高，與過去外資買賣左右盤勢的經驗明顯不同。市場人士指出，關鍵在於指數股票型基金（...
【時報-台北電】今年來股市高檔震盪，債券有成為市場穩健資金的避風港態勢，統計今年來至2月10日，整體債券ETF規模已增加404.59億元，總規模也來到3.12兆元，相較去年規模僅增加167.3億元，突顯今年債券ETF交易似乎持續增溫。 據CMoney統計顯示，在110檔債券ETF中，有64檔債券ETF今年來規模呈現增加，進一步觀察今年來規模增加前十的債券ETF績效也全數繳出正報酬，其中群益ESG投等債20+（00937B）今年來上漲1.2％漲幅居冠最亮眼。 群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，隨著地緣政治風險升溫，不確定性使避險需求增加，不過在聯準會降息時點仍存在不確定性下，資金在避險資產間來回調整，其中又以投資等級債吸金動能最強勁，今年來美國投等債淨流入38億美元。 台新美A公司債20+（00942B）研究團隊指出，美國金融市場再度進入「政策不確定性密集期」，聯準會1月會議在連續三次降息後首度維持利率不變，同時美國總統川普提名先前立場偏鷹派的Kevin Warsh出任下一任聯準會主席，引發市場關注未來貨幣政策路線，加上美國政府預算協商膠著，政府部門局部停擺，
神山領風騷馬年開紅盤可期！ 主動台股ETF誰勝出
台積電股價由1680元，蛇年封關直接突破1900元，來在1915元，大漲13%，台股由近30,300點關卡，直奔33,600點，漲幅近11%。沒有台積電沒關係，挑選主動台股ETF，投資也能滿面春風，Cmoney資料11檔主動台股ETF全數持有台積電，近一個月領先群漲幅達一成以上，包括：00994A主動第一金台股優、00991A主動復華未來50，及00981A主動統一台股增長等。
台股ETF受益人數升抵1260萬人 連3週創新高
（中央社記者曾仁凱台北12日電）台股2026年開春漲勢兇猛，短短1個多月大漲4642點，吸引投資人瘋狂湧入股市，根據集保結算所的最新統計資料，截至2月6日止，台股ETF受益人數週增35萬7367人，總人數達到1260萬7312人，已連續3週創新高。
【時報-台北電】農曆年封關，台股再攀高峰，回顧台股自2024年第一季站上2萬點後，受惠AI強勢發展，不到兩年又邁新里程碑、站穩3萬點大關，強勁態勢讓投資人難以忽視。盤點國內一般股票型基金近兩年績效前十，含息報酬率全數突破110％，遠高於加權指數的82.76％，展現台股基金長期投資深具潛力。 根據投信投顧公會分類，國內一般股票型基金有逾百檔，而在這之中，近兩年績效站上三位數的則有32檔。強勢領跑的凱基台灣精五門基金、街口台灣基金，及安聯台灣大壩基金，分別繳出140.48％、137.96％，及129.79％的含息報酬率，在台股續寫新高之際，寫下漂亮戰績、成為市場焦點。 投信法人表示，台股自今年開局就頻傳佳績，而護國神山的法說會後更為投資人注入一劑強心針，在AI發展的浪潮中，相關台廠無疑已登上世界主舞台，持續成為市場資金寵兒。台股基金透過經理人主動操作，不僅能參與台股成長動能，亦可掌握產業輪動的紅利。 凱基台灣精五門基金研究團隊指出，2026年將是AI發展的關鍵節點，不僅美國四大雲端服務供應商持續大幅增加資本支出，各國對於AI基礎建設的軍備競賽也如火如荼的進行中，市場對於台、美股今年及明年的
台股ETF單周激增35萬人！主動式ETF包辦人氣榜前4名 0050、00923緊追在後
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導台股ETF投資熱度持續延燒！根據集保戶股權分散2月6日最新統計，台股ETF總檔數已達83檔。受益人數在上周大幅增加357,367人，推...
《基金》台股ETF受益人1260.7萬人續創高 主動式ETF四大天王霸榜
【時報記者張佳琪台北報導】集保戶股權分散揭露至2月6日最新統計，台股ETF總檔數已至83檔，受益人數上週增加35.7萬人，已至1260.7萬人續創新高，且是3週改寫新高。統計今年以來，ETF受益人已增加43萬3822人。 進一步觀察統計資料，台股ETF受益人上週增加前十名排名來看，包括主動群益台灣強棒(00982A)、主動安聯台灣(00993A)、主動統一台股增長(00981A)、主動復華未來50(00991A)共4檔主動式台股ETF上榜最多；市值型元大台灣50(0050)、凱基台灣TOP50(009816)、群益台ESG低碳50(00923)共3檔居次。 主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易表示，市場預估台股企業獲利2026年為年增兩成水準，且可望持續上修，台灣12月景氣燈號再度回到紅燈，顯示國內經濟動能正處於強勁擴張期。他說，AI相關產業仍是推升景氣的重要引擎，未看到明顯降溫跡象現階段台股還是以選股不選視為最佳策略，AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是持續發酵的重要推力。 群益台ESG低碳50 (00923)經理人邱郁茹表示，隨著AI應
《台北股市》金蛇擺尾 外資砍5千億 馬年走勢預告
【時報記者張佳琪台北報導】台股蛇年封關一度衝高至歷史高點33707點，終場大漲532點，收在33605點，站穩33000點大關。三大法人蛇年操作延續龍年步調，僅投信站在買方、買超289.53億元；外資大幅賣超5158.68億元，自營商也減碼1588.42億元。三大法人蛇年合計賣超6457.56億元。 投信盤點蛇年台股表現，指數最低點出現在受到美國關稅不確定性衝擊的2025年4月9日17391點收盤價，隨後多頭看回不回，蛇年封關日2026年2月11日收盤甚至再度刷新歷史高點，最高價33605點。大盤蛇年大漲10080點，漲幅由龍年的3成上升至蛇年的42.85%，並帶動蛇年台股市值大增34.06兆元突破百兆大關，高達109.85兆元。 保德信市值動能50 ETF(009803)經理人楊立楷分析，蛇年台股盤面各類股走勢明顯出現分歧，以科技股為主產業漲勢凌厲，受到關稅影響且未搭上AI列車的傳產股則明顯弱勢。楊立楷說，相較於原用於應用端軟體的不確定性，AI時代對於算力的依賴反而更為加劇，無論AI最終取代哪些功能，前提皆是大量的模型訓練與推論需求，這讓先進製程、高效能運算與封裝技術成為不可或缺的基
[NOWnews今日新聞]根據集保戶股權分散最新統計資料顯示，台股ETF總檔數來到83檔，總人數來到1260萬7312人，連續三週創新高，其中，投資人最愛市值型、主動型兩類ETF。台股ETF受益人數上...
《基金》息收護體 台股ETF抱過年
【時報-台北電】金蛇年封關大漲，最後收盤創高收在33,605.71點。根據投信統計資料顯示，大盤近十年封關日當日表現，以金蛇年上漲1.61％表現最佳，也使得近十年封關日平均上漲機率提升到90％，平均漲幅0.43％。 法人表示，年後的紅包行情可望延續漲勢，春節年假休市長達11天，分散風險前提，具不錯配息率的台股ETF，可望穩中求勝。 主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易指出，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。 安聯台灣高息成長主動式ETF基金（00984A）經理人施政廷認為，AI產業基本面持續強勁且持續上修更為台股提供成長動能，亦為企業獲利奠定基礎、但需要精選、且留意獲利是否能落地與評價面。 台新投信建議，年後投資台股，與其追求個股超額報酬表現，但股價易受行情震盪影響、增加投資波動風險，不如趁年獎獎金或領
台股強勢封關！ETF受益人數周增35.7萬、總人數再創高 市值、主動人氣旺
[Newtalk新聞] 台股以站上 33,000 點歷史新高之姿，強勢封關，大多數ETF小股民也跟著數錢笑呵呵。據集保戶股權分散最新統計至 2 月 6 日，台股ETF總檔數來到 83 檔，總受益人數來到 12,607,312 人，連續 3 周創新高。光是上周就增加 357,367 人，今年來也增加 433,822 人。 進一步觀察台股ETF受益人數周增排名，包含新掛牌的ETF在內，前十名中以「主動式」上榜 4 檔最多，分別為、主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）及上周新掛牌的主動安聯台灣（00993A）；「市值型」也有元大台灣50（0050）、群益台ESG低碳50（00923），及新掛牌的凱基台灣TOP50（009816）等 3 檔。其中，009816 單周大增 14.7 萬人居冠。 法人指出，從近期掛牌的ETF「新兵」來看，009816、00993A 這兩檔於掛牌當日，規模即成長逾兩成，其中，009816 最吸引股民眼球，掛牌上市當天，基金規模暴風成長了 4 成；另外，根據投信投顧公會去年 12 月底資料，投資人數大幅成
