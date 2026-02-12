台股ETF人氣排行出爐 主動式+市值型ETF狂吸粉前十名霸榜七檔

主動式台股ETF上周成為受益人增長最大亮點，投資人看好AI需求續強，搶先卡位台灣科技供應鏈。圖／台積電

台股ETF熱潮持續升溫，投資人不只愛買高股息，主動式ETF也正快速崛起。最新統計顯示，上周受益人增加最多的前十名ETF中，就有4檔是主動式台股ETF，顯示越來越多人希望在AI行情持續發酵下，以更靈活的方式參與台股成長。

從上周台股ETF受益人增加前十名的排名來看，主動式ETF成為最大的亮點，包括主動群益台灣強棒（00982A）、主動安聯台灣（00993A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）共有4檔上榜，類型數量是最多的。

除了主動式ETF之外，市值型ETF同樣受到投資人青睞。像是元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP50（009816）、群益台ESG低碳50（00923）共3檔進入榜單，不少人選擇「跟大部隊走」、「跟著大盤龍頭走」覺得這比較穩健。

市場法人分析，這波ETF買氣背後，最大的推力依然是AI。群益台ESG低碳50 ETF（00923）經理人邱郁茹表示，隨著AI應用逐步落地，需求越來越強，台灣因為擁有完整的半導體產業鏈，在AI晶片製造與封裝上扮演全球關鍵角色，受惠程度自然更高。

她認為，台股長期仍呈現多頭趨勢，特別是兼顧企業獲利成長的高息股，更有機會表現。台灣科技產業本就是全球AI供應鏈最重要的一環，AI發展持續推進，也帶動台積電與其他科技龍頭的獲利增長。

此外，AI題材不只集中在單一族群，相關概念股輪動機會多，從伺服器、晶片到周邊供應鏈，都可能在不同階段接力上漲，讓市場熱度不減。

整體來看，主動式ETF與市值型ETF同步受到追捧，反映投資人一方面想搭上AI成長列車，一方面也希望用ETF分散風險、參與台股長線趨勢，這股熱潮短期內看來仍不會降溫。



