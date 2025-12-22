台股ETF傳奇！「這檔」投資人首破200萬 每10人就有1人持有

受到存股族追捧的0050， 投資人數率先突破200萬人。（圖：motionelements）

國內規模最大ETF「元大台灣50（0050）」再創台股紀錄，根據集保結算所統計至12月19日資料，投資人數率先突破204萬人，成為國內首檔投資人數達成200萬人的ETF。據指出，目前0050占國內存股族人數約3成。

0050現在是國內規模最大的ETF，據證交所、集保結算所、投信投顧公會統計，今年迄今0050投資人數大增近130萬人，規模成長逾5000億元，定期定額戶數成長逾37萬，單月定期定額金額已突破60億元，每人每月平均扣款金額接近萬元。

元大投信表示，市值型ETF吸引市場目光，主要是長期成長潛力更為投資人所重視，ETF淨值是否能長期上漲，主要影響因子為成分股市值成長性而非高配息率，面對AI成長趨勢，台股代表產業包括晶圓代工、伺服器組裝、電源供應等，EPS在2026年預估維持高速成長，可望吸引資金流入推升市值，0050持續具有表現機會。

元大投信提醒，0050完全集中投資台股，承受單一市場股票系統性風險，並無法透過增加成分股進行分散，建議應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

