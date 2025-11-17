台股ETF前十強出爐 00947報酬率衝破20％居冠
台股17日收在27,447.31點，漲49.81點，漲幅達0.18％；台積電漲15元收在1445元。本日成交量，力積電、旺宏、南亞、華新、南亞科出量；00878、00937B、0056、0050、00981A、00982A等高息型、債券型、市值型、主動式等ETF價量上揚佔榜。
根據統計，績效前十強之台股ETF近3月皆大漲二位數，其中，IC設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈，國內唯一聚焦台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）近3月大漲21％，高居台股ETF第一，為唯一報酬率衝破2成之台股ETF。
富邦科技（0052）、主動統一台股增長（00981A）、元大電子（0053）、新光臺灣半導體30（00904）、中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50（00935）、群益半導體收益（00927）、富邦台50（006208）、元大台灣50（0050）等，報酬率則是在19.22％到16.01％。
以00947來說，前五大持股中包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯、南亞科及華邦電。雖然這些公司不純粹是IC設計企業，但其產品高度依賴IC技術，與晶片設計密不可分。此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。
台新基金研究團隊指出，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。
