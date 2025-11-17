台股ETF前十強ㄧ季漲2位數！ 00947大漲21%衝第一
AI商機持續爆發，台灣半導體產業鏈受惠大，相關ETF股價持續勁揚，根據統計，績效前十強之台股ETF近3月皆大漲二位數，其中，IC設計被視為最具創新驅動力與成長彈性的半導體產業鏈，國內唯一聚焦台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）近３月大漲21%，高居台股ETF第一，為唯一報酬率衝破２成之台股ETF。
近３月績效第一的台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）前五大持股中包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯、南亞科及華邦電。雖然這些公司不純粹是IC設計企業，但其產品高度依賴IC技術，與晶片設計密不可分。
此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。
台新臺灣IC設計動能ETF基金（00947）研究團隊指出，市場數據顯示，2025年11月初DDR5現貨價格單週上漲約30%，第四季標準型DRAM合約價可望季增18%至23%，部分高階產品自9月以來累計漲幅近七成。TechInsights指出，AI伺服器需求持續推升HBM（高頻寬記憶體）出貨量，年增率有機會超過70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。
隨著AI運算、資料中心及高效能伺服器需求持續升溫，記憶體行情和IC設計創新仍將是支撐，台灣IC設計ETF後市持續看俏。
更多太報報導
輝達財報不能容錯！ 外資押寶預告最強的一季、將讓市場跌破眼鏡
輝達財報將揭曉、鴻海科技日登場！ 但台股乖離率大修正壓力浮現
AI股就看這一周！輝達財報揭曉、鴻海科技日有請黃仁勳兒黃勝斌助陣
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體還在飆！南亞科、力積電等6檔全被盯上 這「被動元件飆股」同列19檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週五（14）日加權指數收在27,397.5點，大跌506.06點，跌幅1.81%。證交所公布19檔注意股，記憶體族群南亞科（2408）、...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
半導體開盤領漲！「記憶體指標廠」止跌強攻...逾1.2萬張買單排隊 入列9檔漲停股
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導美股週五科技股反彈，激勵台股今（17）開盤大漲，一度漲近300點，截止9時10分暫報27,605.0點，上漲207.59點、漲幅0.76%。盤...FTNN新聞網 ・ 40 分鐘前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 1 天前
10月營收利空下殺！「這檔」遭三大法人齊手殺出…八大官股進場3.1億搶救 「它」也被埽貨5千張
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，觀察八大官股上周買超個股，長榮航（2618）受到財報利空影...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
傳奪台積電CoWoS訂單！這「AI材料黑馬」躍升矽光子＋3D IC國家隊 20號法說會成焦點
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導化學材料廠長興（1717）即將在20日召開法說會，第三季財報也率先亮相。公司在AI伺服器熱度推動下，電子材料訂單動能備受市...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 18 小時前
壽險業前三季 四家虧損 21家共賺逾千億元
21家壽險第3季財報全數出爐，四家虧損，其餘皆獲利，前三季稅後合計大賺1,133.4億元，單季獲利逾955億元。但壽險業...聯合新聞網 ・ 3 小時前
川普105億狂掃債券震撼！網疑惑債券利多在哪...他點1資產真相：有錢人確實都「這樣做」
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導美國15日的一份官方文件顯示，總統川普（DonaldTrump）在8月下旬至10月初的五個星期內，購買了價值8200萬美元（約25億元台...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
輝達財報與Fed會議紀要登場 元大投信搶攻主動式ETF市場 小米、百度、網易陸續公布財報 港股科技股投資機會解析｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在輝達財報與Fed會議紀要登場，台灣投資人聚焦兩大關鍵；元大投信搶攻主動式ETF市場，即將開始預購；以及小米、百度、網易陸續公布財報，港股科技股投資機會解析！Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
目標價喊36.6元！「它」靠華邦電＋海纜＋不銹鋼三箭齊發 Q3獲利狂飆季增104%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導華新（1605）10月營收小幅滑落，但本業線纜訂單穩健，加上轉投資表現亮眼，吸引法人重回關注。市場認為，華新不論在台電強...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 1 小時前
焦點股》華邦電:記憶體缺貨 買盤搶進
受惠記憶體缺貨漲價，記憶體廠華邦電（2344）第三季已轉虧為盈，並帶動前三季也轉獲利，公司預期第四季DRAM平均售價與出貨量都將顯著成長，因結構性供應缺口，正推動DDR4、DDR3合約價持續上漲，漲勢預期延續至2026年；華邦電今逢處置期最後一天，明天出關，股價跳空漲停達66.3元鎖住，上漲6元，截自由時報 ・ 29 分鐘前
配息猛升248.63%！006208半年配3.448元本周除息 7檔ETF年化配息率逾8%
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導採半年配、受益人數逾66萬的市值型ETF富邦台50（006208），上周五（14日）日公告下半年每單位實際配發金額為3.448元，持有...FTNN新聞網 ・ 20 小時前
記憶體+玻纖布雙利多！投信單週砸逾10億...進補「它」1.9萬張居冠 力壓旺宏
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股本週（11/10～11/14）受美股重挫拖累，加權指數下跌253.91點，收在27,397.50點，跌幅0.92%。據證交所盤後籌碼動向，投...FTNN新聞網 ・ 1 天前
股票真的能賺「簡單錢」？他曝殘酷真相：想無腦買就等著賠到掛
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導股市人人都想賺，但真的有「easymoney」嗎？一名網友發文直言，投資股票如果抱著「想快速賺錢」的心態，那多半只會淪落...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
台塑四寶喜提救兵？三大法人狂買「這檔」9萬張…外資、投信、自營商都在搶 「這3寶」被大掃貨
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數上周（11月10日至11月14日）跌253.91點，跌幅0.92%，三大法人合計賣超1158.57億元，觀察上周三大法人買超個股...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
抓準時機進場！全球三大記憶體供不應求 南亞科今年爆漲近442%、華東衝高172%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導由於全球AI應用需求強勁，記憶體市場迎來全面緊縮的狀況，三大類產品DRAM、NAND及NORFlash都面臨供不應求的情形，價格隨之...FTNN新聞網 ・ 10 小時前