台股ETF十強出列！近３月漲幅16％起跳 一表掌握

台灣半導體產業傲視全球，股價強勢演出，也帶動相關ETF股價持續勁揚，統計近3個月績效前十強的台股ETF，漲幅都超過16％，台新臺灣IC設計動能ETF（00947）更達21%，高居第一，也是唯一報酬率衝破2成。

00947前五大持股中，包含近期表現火熱的三檔記憶體類股：群聯、南亞科及華邦電。雖然這些公司不全是IC設計企業，但產品均與IC技術、晶片設計密不可分。此外，00947追蹤的成分股不僅涵蓋IC設計公司，也包含重要記憶體模組與封測廠商，受惠近期相關概念股的漲推升績效衝上第一。

00947研究團隊指出，市場數據顯示，11月初，DDR5現貨價格單週上漲約30%，第四季標準型DRAM合約價可望季增18%至23%，部分高階產品自9月以來累計漲幅近七成；TechInsights指出，AI伺服器需求持續推升HBM（高頻寬記憶體）出貨量，年增率有機會超過70%，台灣記憶體模組與封測公司產能維持滿載，獲利彈性同步提升，記憶體產業或已正式走出庫存調整期，進入價格與獲利的正向循環。

