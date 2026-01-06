台股ETF受益人周增2.1萬、主動式人氣最旺！ 科技型「新兵」00992A最看俏

根據集保戶股權分散 1/2 日最新統計，台股ETF受益人數上周增加 2.1 萬人，統計總人數來到 12,195,148 人，統計去（2025）年共增加 1,969,312 人。 示意圖

[Newtalk新聞] 台股持續創新高，台股ETF也讓投資人趨之若鶩，特別是主動式台股ETF更是人氣強強滾。根據集保戶股權分散 1/2 日最新統計，台股ETF受益人數上周增加 2.1 萬人，統計總人數來到 12,195,148 人，統計去（2025）年共增加 1,969,312 人。

進一步觀察台股ETF受益人上周單檔表現，僅 12 檔呈現增加，其中以新成立的「主動群益科技創新」（00992A）增加 5.1 萬人，奪下人氣王。整體表現來看，以主動式台股ETF上榜 6 檔最多。

群益投信台股研究團隊表示，台股在農曆年前、景氣熱絡與作夢行情下仍正面看待，現階段，主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，此外，今（2026）年資產配置重點中，台股創新科技更是不可或缺。根據 Cmoney 統計資料顯示，自 2000 年來，歷年第一季台灣加權指數的勝率近八成，平均漲幅 4.37%，不過細項來看，電子指數漲幅 5.52% 更勝大盤。台股是投資人最熟悉的市場，並擁有全世界最完整且具競爭力的科技創新產業，科技類股更應被納入投資標配。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣科技創新題材商機多元，更應該主動選股掌握先機。AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是 2026 年仍將持續發酵的重要推力。此外，每年農曆歲末行情與資金進場，帶動台股偏多，加上近年科技主題年初常有題材發揮，故於此時間點佈局有望同步卡位資金行情與產業動能。統計歷史資料，台股在第一季上漲幅度領先其他季度，台股長線多頭的看法不變，操作上建議可逢低分批布局。

#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。

